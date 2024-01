Sole a Bergamo e in montagna, nebbione in pianura. Ecco perché - Video

Risvegliarsi con il nebbione: non accadeva da anni nella Bassa, da Treviglio a Verdello,da Pontirolo a Caravaggio e più giù, novità inattesa, ancor più dopo le luminose giornate precedenti con il sole che faceva da protagonista quotidiano di questo bizzarro inverno. Per giunta, anche il termometro ci ha messo del suo, con un perdurante sottozero,fino a meno 3. Mancava solo la galaverna a completare il passaggio climatico.

Qualcuno osserverà che in pianura la nebbia da sempre è di casa : è vero, ma lo era e per molti anni fino al Duemila, poi è scomparsa, se non con fugaci presenze da nebbiolina , non da nebbia fitta.