Spaccata in un bar di Arzago, rubate sigarette e gratta e vinci per 40mila euro

«Siamo amareggiati perché pensavamo fosse una zona tranquilla, mentre questo è già il secondo furto in soli cinque mesi». Simona Tuosto è la titolare del «Glam Cafè», bar di Arzago d’Adda, aperto da un anno e mezzo lungo la provinciale Rivoltana. Alle 4 di mercoledì 2 settembre è stato visitato da tre o quattro ladri che, incappucciati e ben organizzati, hanno portato via un bottino che ammonta a oltre quarantamila euro, tra tabacchi (trentamila), gratta e vinci (cinquemila), slot, cambiamonete e incasso (altri cinquemila in tutto).

Per agire indisturbati, coperti i sensori

Al bottino si aggiungono i danni al locale, che sono pure ingenti visto che i ladri hanno messo a soqquadro il locale delle slot. E per agire indisturbati hanno prima coperto con della lacca i sensori dell’antifurto, che sono così scattati soltanto quando il colpo era ormai finito, grazie a un sensore sul bancone.

La titolare: «Implementeremo le telecamere» «L’unico che non avevano previsto – racconta ancora la titolare –: gli altri devono averli coperti nei giorni scorsi, probabilmente erano qui a fare l’aperitivo. Non ci eravamo ovviamente accorti. Ora agiremo di conseguenza e implementeremo le telecamere, già comunque presenti così come l’antifurto nebbiogeno».

Indagano i carabinieri

Quando è scattato l’allarme al bar è arrivata la vigilanza, che ha poi chiamato i carabinieri: ora al vaglio dei militari dell’Arma ci sono le immagini della videosorveglianza che hanno ripreso i ladri, però incappucciati. «Hanno anche svuotato le tre casse e l’incasso della sera precedente – aggiunte Simona Tuosto –, portandoci via 1.745 euro del giorno precedente e 700 euro nella cassa». Per entrare nel locale, che è interno a un’area di servizio nel tratto di Rivoltana che collega Arzago con Rivolta d’Adda, i ladri hanno forzato una finestra dalla quale si accede proprio al locale delle slot.

La ricostruzione della titolare