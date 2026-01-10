Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Sabato 10 Gennaio 2026

Stoffe, perline e uncinetto: premiato il presepe realizzato dai bambini a Treviglio - Foto

LA PREMIAZIONE. Realizzato interamente dagli studenti di quarta della scuola paritaria San Martino di Treviglio. Con loro riconoscimenti per altre 33 opere dalla Proloco.

Il presepe all’uncinetto realizzato dalla classe IV della scuola paritaria San Martino di Treviglio premiato al Concorso dei presepi
Il presepe all’uncinetto realizzato dalla classe IV della scuola paritaria San Martino di Treviglio premiato al Concorso dei presepi

Un presepe nato quasi per caso, durante un intervallo scolastico, e cresciuto punto dopo punto, grazie all’entusiasmo contagioso dei bambini. È quello realizzato dagli alunni della Scuola paritaria San Martino di Treviglio , un progetto creativo che ha preso forma partendo da semplici fili di lana colorata e da una voglia spontanea di imparare. E sabato 10 gennaio è stato premiato, tra gli altri, al Concorso dei presepi promosso dalla Proloco di Treviglio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Bcc.

La premiazione della classe IV della scuola paritaria San Martino al concorso dei presepi a Treviglio
La premiazione della classe IV della scuola paritaria San Martino al concorso dei presepi a Treviglio

«Durante l’intervallo le bambine hanno deciso di provare a usare l’uncinetto – racconta Carmen Rota, direttrice della scuola elementare e maestra della classe IV –. C’erano tanti piccoli lavori di lana, tutti diversi, e abbiamo pensato che meritassero di diventare qualcosa di speciale». Così è nata l’idea del presepe: con filo di ferro per le strutture, palline di legno per i visi e perline per le mani, i bambini hanno costruito le statuine una a una, mettendo insieme manualità, fantasia e collaborazione.

La classe al completo in classe
La classe al completo in classe
Le originali statuine realizzate dai bambini
Le originali statuine realizzate dai bambini

La Proloco di Treviglio ha premiato i 34 presepi partecipanti con un’opera d’arte del maestro del vetro Giuliano Gaigher. A ritirare il premio per la Scuola San Martino (presso l’auditorium

L’opera d’arte del maestro del vetro Giuliano Gaigher
L’opera d’arte del maestro del vetro Giuliano Gaigher
(Foto di Elena Catalfamo)

della Cassa Rurale Bcc Treviglio), la rappresentate di classe della quarta, facente le veci della direttrice occupata per l’Open Day della scuola. Tra le altre scuole premiate anche la scuola materna Carcano, l’istituto comprensivo De Amicis, il Collegio degli Angeli e Istituto Facchetti, i Salesiani di Treviglio.

Un’esperienza vissuta con grande partecipazione, tanto che, come sottolinea ancora la direttrice, «i bambini si sono fermati volontariamente due pomeriggi a scuola con le maestre per allestire il presepe: erano davvero entusiasti». Prima di Natale, ognuno ha poi portato a casa la propria statuina, come ricordo di un lavoro condiviso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Arte, cultura, intrattenimento
Tradizioni
Feste, Carnevale
Istruzione
Scuola
Tempo libero
Hobby
Giuliano Gaigher
Bcc