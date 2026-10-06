Treviglio, addio al sorriso e all’altruismo di Giovanna Paola Fagnani

Si celebrano nel pomeriggio di martedì 6 ottobre, alle 15, in Basilica a Treviglio i funerali di Giovanna Paola Fagnani , stroncata da un male incurabile a 61 anni e la cui morte ha suscitato un’ondata di profonda costernazione. Un duro colpo per tutti, ancor più per chi la conosceva: donna solare, ricca di sensibilità, gioviale, sportiva , capace di coinvolgere con entusiasmo e vitalità, dolcezza e serenità.

Collaboratrice de «Il Popolo Cattolico»

Socievole e affettuosa nelle amicizie, lo era stata principalmente con l’amica Maria Grazia Strepparola, affetta da Sla, seguita con impegno ammirevole insieme alle compagne di scuola, sino alla sua morte prematura sei mesi fa. Ultima di tre sorelle legate da amore sincero, figlia di Flavio e di Sandra che le avevano inculcato la forza della fede, Giovanna è stata una donna gioiosa e semplice, madre premurosa, esemplare, innamorata della famiglia. Nei periodi in cui aveva collaborato al settimanale locale «Il Popolo Cattolico» accanto alla sorella Laura – storico pilastro del giornale – aveva dimostrato sorriso e disponibilità all’accoglienza dei lettori e del pubblico. Dopo il diploma magistrale seguì la formazione Enfapi e divenne esperta di software, impiegandosi via via in varie realtà locali, ultima un’azienda di ricambi per agricoltura.