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Cronaca / Pianura Lunedì 16 Novembre 2026

Treviglio, addio all’architetto che ha «riscaldato» il Filodrammatici

IL LUTTO. Duccio Bencetti aveva 91 anni: ha partecipato in parte preponderante allo sviluppo urbanistico-edilizio della città. Martedì 17 novembre alle 15 al Santuario saranno celebrati i funerali.

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Amanzio Possenti
Amanzio Possenti

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Treviglio, addio all’architetto che ha «riscaldato» il Filodrammatici
Il teatro Filodrammatici di Treviglio

Treviglio

Ha addolorato la città la notizia della morte, domenica mattina 15 novembre, dell’architetto Duccio Bencetti, scomparso a 91anni: un personaggio che ha partecipato in parte preponderante allo sviluppo urbanistico-edilizio di Treviglio. La sua sensibilità e autorevolezza professionale ne hanno fatto un architetto di alto profilo, capace di rispondere adeguatamente alla doppia esigenza di una città impegnata nella direzione del futuro e tuttavia mai scevra dall’attenzione alla tradizione del passato: Bencetti è riuscito a fare del suo lavoro per Treviglio uno strumento prezioso alla finalità del servizio urbano.

Stile umile e pacato

Treviglio, addio all’architetto che ha «riscaldato» il Filodrammatici
Duccio Bencetti

Con la sua morte si è spenta una capacità progettuale di intensa efficacia, realizzata sia nella forma architettonica del professionista ardito sia in quella contemperata dell’ideatore vicino al gusto prevalente del trevigliese innamorato non solo del bello, ma anche dell’utile e funzionale. E tutto sempre nello stile pacato e umile della disponibilità piena in ogni committenza. Se il lavoro «laico» ha rappresentato il maggior numero di progetti di palazzi e di quartieri (come in via Pontirolo), ne emergono tre in modo indimenticabile: il primo ha riguardato il restauro (grazie alla Cassa rurale) dello storico Teatro Filodrammatici (di proprietà della Parrocchia di San Martino), nel quale Bencetti ha riversato la vastità dell’esperienza, dandogli un tocco di modernità «familiare», trasformandolo in un ammirato «teatro-bomboniera» arricchito nella strumentazione e nella condivisibilità degli spettatori, ripristinandone la bellezza ottocentesca e rendendolo un luogo attraente per le compagnie teatrali.

Il secondo progetto ha consentito, meno di mezzo secolo fa, la realizzazione della nuova chiesa di San Francesco nel quartiere Ovest, mirabile testimonianza di coinvolgente sacralità sia nelle caratteristiche architettoniche e artistiche (con il mosaico di Trento Longaretti e le sculture di padre Sandro Leidi). Infine, il terzo progetto per la chiesa di Cristo Lavoratore a Fornasotto.

Gli studi. E la bicicletta

Figlio del geometra Claudio, classe 1935, studente dapprima ai Salesiani e poi al liceo classico Carducci di Milano, laureato al Politecnico, aveva iniziato presto la professione, imponendosi altrettanto rapidamente. Cattolico convinto, appassionato di musica lirica e sinfonica e di storia dell’arte, prediligeva la bicicletta con la quale, anche da presidente del sodalizio di cicloamatori, aveva effettuato, con amici e soci, numerose gite in Italia e all’estero. Lascia nel dolore la moglie Sandra Gelmi, i figli Claudia, Flaviano, Angela e Valeria, e i sette nipoti. I funerali martedì 17 novembre alle 15, in Santuario.

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