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Cronaca / Pianura Martedì 22 Settembre 2026

Treviglio, fugge in monopattino: fermato con hashish e cocaina

SICUREZZA. Fermato dopo un inseguimento tra le vie del centro: sequestrate dosi di hashish e cocaina e denaro contante. L’uomo è stato denunciato.

Lettura meno di un minuto.
Treviglio, fugge in monopattino: fermato con hashish e cocaina
Fermato senza casco sul monopattino dopo un inseguimento, aveva con se anche droga. A treviglio sino ad ora nel 2026, elevate 103 sanzioni per violazioni del codice della strada da persone in monopattino
(Foto di Cesni)

Treviglio

Non si ferma all’alt della Polizia locale e tenta di fuggire in monopattino tra vie percorse contromano e marciapiedi. Poi abbandona il mezzo, dopo averlo scagliato contro l’auto di servizio, e prosegue a piedi. La fuga si è conclusa poco dopo con il fermo dell’uomo da parte degli agenti della Polizia locale di Treviglio.

Il controllo era scattato dopo che una pattuglia aveva notato il conducente del monopattino elettrico circolare senza casco. Alla richiesta di fermarsi l’uomo avrebbe accelerato, mettendo a rischio anche i pedoni presenti.

Hashish e cocaina sequestrati a Treviglio

Raggiunto e bloccato grazie all’intervento di altri equipaggi, l’uomo è stato perquisito. Gli agenti hanno trovato diverse dosi di hashish e cocaina e una somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività illecita.

È stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per le ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Monopattini, 103 violazioni dall’inizio dell’anno

L’episodio si inserisce nei controlli della Polizia locale sull’uso dei monopattini. Dal 1° gennaio al 31 agosto 2026 sono state accertate 103 violazioni al Codice della strada, a fronte delle 116 sanzioni elevate nell’intero 2025.

Le entrate derivanti dalle contravvenzioni ammontano a circa 8 mila euro e, secondo i dati diffusi dal Comune, circa il 70% delle sanzioni è già stato pagato.

«I controlli sul corretto utilizzo dei monopattini proseguiranno anche nei prossimi mesi», ha dichiarato il sindaco Juri Imeri. Il comandante Giovanni Vinciguerra ha inoltre annunciato interventi di educazione stradale nelle scuole.

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