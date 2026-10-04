Treviglio, importuna i clienti di una pizzeria. Poi morsi al titolare e sputi agli agenti: bloccata
LA VICENDA. Una 23enne senza fissa dimora è stata sottoposta a Tso nella serata di sabato 3 ottobre a Treviglio. Un agente della polizia locale è stato ferito anche al naso.Lettura 1 min.
Treviglio
Sono intervenuti per cercare di allontanarla dal locale dove poco prima aveva provocato trambusto, importunando i clienti e graffiando e mordendo il titolare, ma quando anche gli agenti della Polizia locale hanno provato a farla ragionare per riportare la calma, sono stati colpiti da sputi e un calcio.
È successo sabato 3 ottobre intorno alle 20 in una pizzeria di via De Gasperi a Treviglio. È a quell’ora che è partita la chiamata al 112, Numero unico delle emergenze.
La ricostruzione
Una giovane ha cominciato a importunare chi era seduto ai tavoli, insistendo nel chiedere l’elemosina: i toni si sono man mano alzati e la situazione presto è degenerata
Stando alle prime ricostruzioni e alle testimonianze, una giovane ha cominciato a importunare chi era seduto ai tavoli, insistendo nel chiedere l’elemosina: i toni si sono man mano alzati e la situazione presto è degenerata. Dopo che il titolare del locale è stato graffiato e morso, alcuni clienti sarebbero stati raggiunti da alcuni sputi e sarebbero perfino state danneggiate due auto in sosta, per riportare la quiete sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Treviglio, che inizialmente hanno provato ad allontanare la giovane, una 23enne senza fissa dimora, di origine marocchina. Ma non ha voluto sentire ragioni, anzi: ha sputato anche contro gli agenti, poi ha colpito un di loro con un calcio al naso, ma per fortuna senzaferirlo gravemente.
La 23enne, bloccata dagli agenti con il plauso dei presenti e affidata ai soccorritori, è stata sottoposta a Trattamento sanitario obbligatorio ed è stata ricoverata all’ospedale di Treviglio, dove è stata portata in ambulanza dalla Croce Rossa, intervenuta anche con un’auto medica. A suo carico verranno valutati eventuali provvedimenti. Nel frattempo gli agenti sono stati sottoposti alla profilassi a causa degli sputi della donna.
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