Treviglio, importuna i clienti di una pizzeria. Poi morsi al titolare e sputi agli agenti: bloccata

Sono intervenuti per cercare di allontanarla dal locale dove poco prima aveva provocato trambusto, importunando i clienti e graffiando e mordendo il titolare, ma quando anche gli agenti della Polizia locale hanno provato a farla ragionare per riportare la calma, sono stati colpiti da sputi e un calcio.

La ricostruzione

Una giovane ha cominciato a importunare chi era seduto ai tavoli, insistendo nel chiedere l’elemosina: i toni si sono man mano alzati e la situazione presto è degenerata

Stando alle prime ricostruzioni e alle testimonianze, una giovane ha cominciato a importunare chi era seduto ai tavoli, insistendo nel chiedere l’elemosina: i toni si sono man mano alzati e la situazione presto è degenerata. Dopo che il titolare del locale è stato graffiato e morso, alcuni clienti sarebbero stati raggiunti da alcuni sputi e sarebbero perfino state danneggiate due auto in sosta, per riportare la quiete sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Treviglio, che inizialmente hanno provato ad allontanare la giovane, una 23enne senza fissa dimora, di origine marocchina. Ma non ha voluto sentire ragioni, anzi: ha sputato anche contro gli agenti, poi ha colpito un di loro con un calcio al naso, ma per fortuna senzaferirlo gravemente.