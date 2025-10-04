Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Sabato 04 Ottobre 2025

Treviglio: più controlli su sosta abusiva, rifiuti e monopattini

I DATI. Dall’inizio del 2025 sono 367 le ispezioni ambientali effettuate, mentre continua la lotta alla sosta abusiva negli stalli per disabili e all’uso scorretto dei monopattini elettrici.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Controllo rifiuti della polizia locale di Treviglio
Controllo rifiuti della polizia locale di Treviglio

Treviglio

Prosegue l’attività di controllo e sensibilizzazione della polizia locale di Treviglio, impegnata nel garantire sicurezza, rispetto e decoro urbano. Dall’inizio del 2025 sono 367 le ispezioni ambientali effettuate, mentre continua la lotta alla sosta abusiva negli stalli per disabili e all’uso scorretto dei monopattini elettrici.

Sosta per disabili: calano le infrazioni, cresce la consapevolezza

Le campagne di controllo e sensibilizzazione iniziate negli anni scorsi stanno dando i primi risultati. A fine agosto 2024 le sanzioni per sosta non autorizzata negli spazi riservati alle persone con disabilità erano 585, mentre nello stesso periodo del 2025 il numero è sceso a 395, superando di poco quota 400 a settembre.

Polizia locale di Treviglio durante un controllo di una vettura in sosta in uno stallo dedicato ai disabili
Polizia locale di Treviglio durante un controllo di una vettura in sosta in uno stallo dedicato ai disabili

«Il dato è ancora troppo elevato – commenta il Sindaco Juri Imeri – ma credo che le azioni di comunicazione, sensibilizzazione e controllo della Polizia Locale stiano contribuendo a un cambiamento culturale. Continueremo a tenere altissima l’attenzione: Treviglio vuole essere una città sempre più vivibile e accessibile, tutelando i più fragili».

A fine agosto 2024 le sanzioni per sosta non autorizzata negli spazi riservati alle persone con disabilità erano 585, mentre nello stesso periodo del 2025 il numero è sceso a 395, superando di poco quota 400 a settembre

Sulla stessa linea il Comandante Giovanni Vinciguerra, che sottolinea come «parcheggiare abusivamente in uno stallo per disabili non sia solo un’infrazione, ma una barriera inutile contro chi già affronta difficoltà quotidiane. Il rispetto è una questione di dignità».

Controlli sull’uso dei monopattini a Treviglio
Controlli sull’uso dei monopattini a Treviglio

Ambiente: tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti

La lotta al degrado urbano resta una priorità. Nel 2025 la task force ambientale – composta dal Nucleo Ambientale della Polizia Locale, dall’Ufficio Ambiente, da G.Eco e dagli ispettori ambientali – ha effettuato 376 ispezioni che hanno portato a 168 sanzioni amministrative e 3 denunce penali per abbandono di rifiuti pericolosi.

Tra i casi più significativi, quello di una giovane cittadina che ha segnalato l’abbandono di medicinali in un’area frequentata da bambini, permettendo un rapido intervento degli agenti

Tra i casi più significativi, quello di una giovane cittadina che ha segnalato l’abbandono di medicinali in un’area frequentata da bambini, permettendo un rapido intervento degli agenti. «Un gesto di grande senso civico – ha aggiunto il sindaco Imeri – che rappresenta lo spirito di collaborazione tra cittadini e istituzioni. Lavorare insieme è la chiave per una città più pulita e rispettosa».

Monopattini elettrici: più controlli e rigore

Oltre cento sanzioni sono già state elevate nel corso del 2025 per uso improprio dei monopattini elettrici: mancanza del casco, utilizzo in coppia, circolazione in aree vietate o parcheggi non conformi sono tra le violazioni più frequenti. La polizia locale ha intensificato i controlli nei punti strategici della città e nelle fasce orarie di maggiore traffico.

«I monopattini sono una risorsa per la mobilità sostenibile, ma vanno usati con consapevolezza – evidenzia il comandante Vinciguerra –. Ogni infrazione mette a rischio la sicurezza dei cittadini, e serve attenzione anche da parte dei genitori affinché i più giovani si muovano in modo sicuro e responsabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Ambiente
inquinamento
Politica
Enti locali
Tempo libero
automobili
Juri Imeri
Giovanni Vinciguerra