Cronaca / Pianura
Martedì 19 Agosto 2025

Un altro ciclista investito: muore 85enne a Ghisalba - Foto

L’INCIDENTE. Ennesima tragedia sulla provinciale Francesca all’altezza di Ghisalba: un ciclista di 85 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto e successivamente essere stato sbalzato a diversi metri di distanza a seguito dell’impatto.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La strada dove si è verificato l’investimento mortale, sul posto la Polstrada di Bergamo
La strada dove si è verificato l’investimento mortale, sul posto la Polstrada di Bergamo
(Foto di Cesni)

Ghisalba

Ennesimo incidente mortale nella bassa Bergamasca e, dopo la tragedia a Martinengo con una donna investita in bici lunedì, martedì 19 agosto ancora un ciclista è stato travolto da un’auto sulla provinciale 122, la Francesca, all’altezza di Ghisalba, all’incrocio con via Mornico.

Si tratta di un 85enne residente a Ghisalba che è stato urtato mentre era sulla sua due ruote da una vettura, una Opel Corsa, ed è stato sbalzato a diversi metri di distanza a seguito dell’impatto.

La Opel Corsa coinvolta nell’incidente
La Opel Corsa coinvolta nell’incidente
(Foto di Cesni)

L’uomo è morto sul colpo, sotto choc ma illeso il 47enne di Mornico alla guida della macchina. Sul posto un’ auto medica,un’auto infermieristica, l’ambulanza, la polizia stradale di Bergamo e i carabinieri di Martinengo per coordinare il traffico.

Leggi anche

Secondo ciclista travolto in due giorni

Si tratta del secondo ciclista investito mortalmente nella Bergamasca in due giorni: sempre nella stessa zona della Bassa, a Martinengo, lunedì era morta una donna di 72 anni, travolta in bici da un camion.

La bonifica della carreggiata dopo lo schianto
La bonifica della carreggiata dopo lo schianto
(Foto di Cesni)

