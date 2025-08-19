Un altro ciclista investito: muore 85enne a Ghisalba - Foto
L’INCIDENTE. Ennesima tragedia sulla provinciale Francesca all’altezza di Ghisalba: un ciclista di 85 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto e successivamente essere stato sbalzato a diversi metri di distanza a seguito dell’impatto.
Ennesimo incidente mortale nella bassa Bergamasca e, dopo la tragedia a Martinengo con una donna investita in bici lunedì, martedì 19 agosto ancora un ciclista è stato travolto da un’auto sulla provinciale 122, la Francesca, all’altezza di Ghisalba, all’incrocio con via Mornico.
Si tratta di un 85enne residente a Ghisalba che è stato urtato mentre era sulla sua due ruote da una vettura, una Opel Corsa, ed è stato sbalzato a diversi metri di distanza a seguito dell’impatto.
L’uomo è morto sul colpo, sotto choc ma illeso il 47enne di Mornico alla guida della macchina. Sul posto un’ auto medica,un’auto infermieristica, l’ambulanza, la polizia stradale di Bergamo e i carabinieri di Martinengo per coordinare il traffico.
Secondo ciclista travolto in due giorni
Si tratta del secondo ciclista investito mortalmente nella Bergamasca in due giorni: sempre nella stessa zona della Bassa, a Martinengo, lunedì era morta una donna di 72 anni, travolta in bici da un camion.
