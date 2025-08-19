Un altro ciclista investito: muore 85enne a Ghisalba - Foto

Ennesimo incidente mortale nella bassa Bergamasca e, dopo la tragedia a Martinengo con una donna investita in bici lunedì , martedì 19 agosto ancora un ciclista è stato travolto da un’auto sulla provinciale 122, la Francesca, all’altezza di Ghisalba, all’incrocio con via Mornico .

Si tratta di un 85enne residente a Ghisalba che è stato urtato mentre era sulla sua due ruote da una vettura, una Opel Corsa, ed è stato sbalzato a diversi metri di distanza a seguito dell’impatto.