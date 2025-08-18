Investita da un camion a Martinengo: muore una donna di 72 anni - Foto

Tragico incidente alle 10.45 di lunedì 18 agosto all’incrocio semaforico tra via via Pinetti e via Trieste, a Martinengo. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.



Investita da un camion

Maria Elisa Merisio Una donna, Maria Elisa Merisio, di 72 anni, era in bicicletta quando è stata urtata da un camion. Subito è parsa grave: è morta poco dopo l’incidente a causa dei traumi riportati nell’investimento.

Dalle informazioni raccolte dalla polizia locale di Martinengo, il camion proveniva dalla Soncinese e stava svoltando in via Pinetti quando, per cause da accertare, ha colpito la donna che era in bicicletta e che stava percorrendo lo stesso tragitto.

Il camion coinvolto nell’investimento mortale

(Foto di Cesni) Sul posto immediati i soccorsi con un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso decollato da Bergamo oltre ai vigili del fuoco. Accorso sul luogo dell’investimento anche il sindaco di Martinengo Pasquale Busetti. Maria Elisa Merisio, vedova con 4 figli, viveva a Martinengo.