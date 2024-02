Un boato al cimitero: cede lastra di marmo

Una lastra di marmo a copertura di una tomba si è improvvisamente sgretolata, rovinando in diversi pezzi. La tomba si trova in uno dei settori con loculi, ossari e tombe terragne, realizzati pochi anni fa sul lato a ridosso di via Indipendenza. Conferma Alberto Beretta, assessore comunale con delega anche al cimitero, dopo un sopralluogo: «Si è spaccata la lastra di marmo e l’ipotesi più probabile è quella di un cedimento interno del materiale. Sarà il marmista a poter dare una risposta precisa. La tomba nel frattempo è stata coperta da teloni di plastica. Dire che c’è stata un’esplosione è esagerato, certamente si è sentito il rumore del marmo che si rompe e cade a terra».