Un bosco da 3.600 alberi per dare respiro alle città di Treviglio e Caravaggio

I sindaci di Treviglio e Caravaggio, Juri Imeri e Claudio Bolandrini, si sono incontrati ieri sul confine, nel mezzo del ponte che unisce le due città. Obiettivo, osservare dall’alto il nuovo bosco urbano che sta crescendo proprio sotto i piloni, accanto alla roggia Castolda, in un terreno entro i confini trevigliesi, ma di proprietà condivisa tra i due Comuni.

Questo nuovo polmone verde, che conta circa 3.600 alberi, punta alla mitigazione ambientale in un’area fortemente costretta, trovandosi incastonata tra l’ospedale, l’autostrada Brebemi, i binari della ferrovia e una polo scolastico.

Meno 365 tonnellate di CO2

Secondo le stime dei progettisti, nell’arco di vent’anni l’area sarà in grado di assorbire 365 tonnellate di CO2 e restituire 266 tonnellate di ossigeno, neutralizzando inoltre fino a 238 chilogrammi di Pm10 ogni anno.

Il progetto si estende su una superficie di circa 23.600 metri quadrati destinata alla forestazione e vede protagonista Arbolia, società benefit del gruppo Snam nata per connettere istituzioni e imprese sostenibili.

Investiti 80mila euro

In questo caso il progetto, dal costo di circa 80mila euro, è stato supportato dall’azienda trevigliese Regas, affiancata da Genertel e Renovit. L’obiettivo, ha spiegato Marta Pettena di Arbolia, è quello di «rendere le città più resilienti, contribuendo anche a contrastare le ondate di calore». Le caratteristiche agronomiche della zona, spiegano i tecnici, si sono rivelate ottimali per questo tipo di intervento. Il terreno, il microclima e i livelli di umidità hanno favorito l’attecchimento di numerose essenze autoctone arboree e arbustive, tra cui aceri, carpini neri, bagolari, ciliegi selvatici, farnie e biancospini.

Partner privati

Arbolia ha gestito la ricerca dei partner privati, la relazione con i Comuni, la progettazione e i primi due anni di cura delle piante. La manutenzione passa ora in capo ai due municipi: come spiega il tecnico dell’ufficio ambiente, Luca Zambotti, l’investimento è di 26mila euro l’anno. Copre gli sfalci periodici dell’erba per evitare il soffocamento delle giovani piante, quattro irrigazioni di emergenza annue e i controlli sanitari che, per il momento, non hanno evidenziato criticità. In attesa che l’ecosistema diventi autonomo, anche se qualche segnale c’è già, come i primi avvistamenti di lepri.

I sindaci

«Siamo felici delle scelte fatte e di aver realizzato questo progetto che valorizza la sinergia tra Comuni e quella tra pubblico e privato», ha dichiarato il sindaco di Treviglio, Juri Imeri, affiancato dagli assessori Valentina Tugnoli e Michele Bornaghi, sottolineando l’importanza di una pianificazione a medio e lungo termine in grado di integrare il patrimonio arboreo delle città.