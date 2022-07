«Un ragazzo molto amato», l’ultimo saluto a suon di Harley per Alex

Una moltitudine di Harley Davidson ha salutato per l’ultima volta, col rombo dei motori, Alex Albani, il 35enne di Calcinate scomparso lunedì sera a Palosco mentre si trovava a bordo della sua Fiat Tipo in un incidente con una Range Rover . Il funerale, svoltosi nel pomeriggio di sabato 30 luglio, ha visto la partecipazione dei familiari, degli amici e di centinaia di conoscenti, molti dei quali hanno accompagnato il feretro in moto dalla casa del commiato alla chiesa parrocchiale.