Una vita nella polizia Locale: malore fatale, addio a Marco Bettarello
IL LUTTO. Trent’anni di carriera, lavorava a Cividate. Era esperto negli accertamenti sui documenti contraffatti.Lettura 1 min.
È stato stroncato da un malore improvviso nel pomeriggio di mercoledì Marco Bettarello, 58 anni, della Polizia locale di Cividate al Piano. Viveva a Calcio e la sua scomparsa improvvisa ha suscitato profondo cordoglio tra i colleghi e nelle comunità dove aveva prestato servizio in circa trent’anni di carriera.
Bettarello, che lascia nel dolore la moglie Rosalba, la figlia Asia e i familiari, era un professionista molto stimato, con una competenza specifica nel campo dei falsi documentali, settore del quale si occupava anche a livello peritale. Il ricordo arriva dall’Associazione Polizia locale delle province di Bergamo e Lecco, attraverso il presidente Claudio Modina: «Aveva giocato a calcio con noi alcuni anni fa. Lo ricordo con grande affetto e mi stringo alla famiglia in questo momento di dolore».
Chi era Marco Bettarello
Nel corso della sua lunga carriera Bettarello aveva lavorato tra le province di Bergamo e Brescia, in particolare nei comuni di Calcio, Cividate al Piano, Chiari e Castelcovati, mettendo a disposizione la propria esperienza negli accertamenti sui documenti contraffatti. «Marco era una persona molto stimata, competente e preparata – ricorda Mirko Pagani, amico e collega, ex comandante della polizia locale di Montello e ora in servizio a Rudiano –. Era un piacere lavorare con lui. Aveva un animo buono, era pacato – prosegue – e soprattutto una persona della quale ci si poteva fidare. Nel suo lavoro ha dato tanto».
Bettarello da un anno a questa parte era in aspettativa. Proprio lo scorso mese di giugno aveva parlato con il sindaco di Cividate al Piano, Nicola Moioli, in vista del rientro in servizio. «La notizia della sua scomparsa – commenta il primo cittadino – ci ha colpito profondamente, saremo presenti all’ultimo saluto». I funerali saranno celebrati oggi alle 10, nella chiesa parrocchiale di Calcio.
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