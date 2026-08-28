Una vita nella polizia Locale: malore fatale, addio a Marco Bettarello

È stato stroncato da un malore improvviso nel pomeriggio di mercoledì Marco Bettarello, 58 anni, della Polizia locale di Cividate al Piano. Viveva a Calcio e la sua scomparsa improvvisa ha suscitato profondo cordoglio tra i colleghi e nelle comunità dove aveva prestato servizio in circa trent’anni di carriera.

Bettarello, che lascia nel dolore la moglie Rosalba, la figlia Asia e i familiari, era un professionista molto stimato, con una competenza specifica nel campo dei falsi documentali, settore del quale si occupava anche a livello peritale. Il ricordo arriva dall’Associazione Polizia locale delle province di Bergamo e Lecco, attraverso il presidente Claudio Modina: «Aveva giocato a calcio con noi alcuni anni fa. Lo ricordo con grande affetto e mi stringo alla famiglia in questo momento di dolore».

Chi era Marco Bettarello

Nel corso della sua lunga carriera Bettarello aveva lavorato tra le province di Bergamo e Brescia, in particolare nei comuni di Calcio, Cividate al Piano, Chiari e Castelcovati, mettendo a disposizione la propria esperienza negli accertamenti sui documenti contraffatti. «Marco era una persona molto stimata, competente e preparata – ricorda Mirko Pagani, amico e collega, ex comandante della polizia locale di Montello e ora in servizio a Rudiano –. Era un piacere lavorare con lui. Aveva un animo buono, era pacato – prosegue – e soprattutto una persona della quale ci si poteva fidare. Nel suo lavoro ha dato tanto».