Urgnano, incendio in un magazzino: 32enne intossicato dal fumo

Momenti di paura a Urgnano nel pomeriggio di lunedì 21 settembre quando si è sprigionato un incendio all’interno di un magazzino di via Ignazio Silone, una via situata nell’area industriale del paese, tra via Spirano e la Provinciale Francesca. Il tutto è avvenuto attorno alle 14 all’interno di un magazzino di proprietà di una ditta edile. Stando alle prime ricostruzioni il figlio del proprietario, attorno alle 12 si era recato sul posto per mettere in carica le batterie di trapani e avvitatori da utilizzare nel pomeriggio su alcuni cantieri. Probabilmente a causa di un corto circuito del sistema di alimentazione si sono generate alcune scintille e successivamente fiamme, che hanno intaccato il banco da lavoro su cui erano presenti le batterie.