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Cronaca / Pianura Lunedì 21 Settembre 2026

Urgnano, incendio in un magazzino: 32enne intossicato dal fumo

L’INCENDIO. Le fiamme in via Ignazio Silone, forse per un corto circuito durante la ricarica di alcune batterie. Un 32enne portato in ospedale in codice giallo.

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Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore

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Urgnano, incendio in un magazzino: 32enne intossicato dal fumo
Incendio in una ditta edile a Urgnano
(Foto di Cesni)

Momenti di paura a Urgnano nel pomeriggio di lunedì 21 settembre quando si è sprigionato un incendio all’interno di un magazzino di via Ignazio Silone, una via situata nell’area industriale del paese, tra via Spirano e la Provinciale Francesca. Il tutto è avvenuto attorno alle 14 all’interno di un magazzino di proprietà di una ditta edile. Stando alle prime ricostruzioni il figlio del proprietario, attorno alle 12 si era recato sul posto per mettere in carica le batterie di trapani e avvitatori da utilizzare nel pomeriggio su alcuni cantieri. Probabilmente a causa di un corto circuito del sistema di alimentazione si sono generate alcune scintille e successivamente fiamme, che hanno intaccato il banco da lavoro su cui erano presenti le batterie.

Ad allertare i proprietari un vicino, che ha notato del fumo uscire dall’edificio. Giunto sul posto, il figlio del proprietario ha aperto la porta d’ingresso ed è stato colpito da una nuvola di denso fumo nero, respirandola. Sul posto sono immediatamente giunti anche i vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme. Il proprietario, 32anni, è stato soccorso dagli uomini del 112 e trasportato in codice giallo all’ospedale di Verdellino per accertamenti dovuti all’esposizione al fumo. Non è in pericolo di vita. I pompieri, dopo aver spento l’incendio hanno verificato la struttura, risultata agibile.

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