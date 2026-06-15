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Cronaca / Pianura Lunedì 15 Giugno 2026

A fuoco centralina elettrica esterna, evacuato centro commerciale a Caravaggio -Foto

L’INTERVENTO. Incendio subito domato dai vigili del fuoco. Il fumo ha invaso il centro commerciale che è stato evacuato e provvisoriamente chiuso nella mattinata di lunedì 15 giugno.

Lettura meno di un minuto.

Caravaggio

Una centralina elettrica esterna del supermercato MD di Caravaggio ha preso fuoco verso le 10 di lunedì 15 giugno.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Tuttavia il fumo ha invaso il supermercato e tutto il centro commerciale, che è stato evacuato e chiuso provvisoriamente per questioni di sicurezza. Manca anche la corrente elettrica.

Non ci sono persone coinvolte, né feriti.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche la polizia locale e i carabinieri che hanno delimitato la zona e stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Sul posto anche un’ambulanza del 118.

A fuoco centralina elettrica esterna, evacuato centro commerciale a Caravaggio -Foto
Alcune immagini dell’intervento dei vigili del fuoco al centro commerciale di Caravaggio
(Foto di Cesni)
A fuoco centralina elettrica esterna, evacuato centro commerciale a Caravaggio -Foto
Alcune immagini dell’intervento dei vigili del fuoco al centro commerciale di Caravaggio
(Foto di Cesni)
A fuoco centralina elettrica esterna, evacuato centro commerciale a Caravaggio -Foto
Alcune immagini dell’intervento dei vigili del fuoco al centro commerciale di Caravaggio
(Foto di Cesni)

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