Viabilità, avanti la variante alla Calciana tra Mornico e Palosco

La società Trm Group ha consegnato alla Provincia il primo rapporto del progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) per la realizzazione della Variante alla Calciana, infrastruttura destinata a completare la variante alla SP98 e a migliorare i collegamenti tra Mornico al Serio e Palosco. L’intervento punta a ridurre il traffico nei centri abitati, alleggerendo la pressione sulla viabilità locale e rendendo più rapidi e sicuri gli spostamenti quotidiani.

Il progetto della nuova variante alla Calciana

Il tracciato avrà un andamento prevalentemente nord-sud e fungerà da collegamento tra tre rotatorie già esistenti. Il progetto prevede due nuovi tratti stradali: il tratto nord unirà la rotatoria tra SP98 e via Guglielmo Marconi con una rotatoria centrale. Il nodo centrale sarà il punto di connessione con la SP100 e il tratto sud collegherà la rotatoria centrale con quella situata all’incrocio tra SP98 e via Bergamo. Questa configurazione consentirà di razionalizzare i flussi di traffico, spostando parte dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati e migliorando la sicurezza stradale.

Costi e prossimi passaggi del progetto

L’area su cui verrà costruita la variante Calciana tra Mornico e Palosco Secondo le prime stime contenute nel rapporto, il costo dei lavori è compreso tra 3 e 3,5 milioni di euro. A questa cifra si aggiungeranno le somme necessarie per Iva, espropri, interferenze con i sottoservizi e spese tecniche. Il quadro economico definitivo sarà definito dopo le indagini geologiche attualmente in corso, fondamentali per garantire la stabilità dell’opera e ottimizzare i costi.

Gandolfi: «Una tappa fondamentale per il territorio»