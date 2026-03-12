Viabilità, avanti la variante alla Calciana tra Mornico e Palosco
LA NOVITÀ. Passo avanti per il nuovo tassello che migliorerà la mobilità nell’area sud-orientale della provincia di Bergamo.
Mornico
La società Trm Group ha consegnato alla Provincia il primo rapporto del progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) per la realizzazione della Variante alla Calciana, infrastruttura destinata a completare la variante alla SP98 e a migliorare i collegamenti tra Mornico al Serio e Palosco. L’intervento punta a ridurre il traffico nei centri abitati, alleggerendo la pressione sulla viabilità locale e rendendo più rapidi e sicuri gli spostamenti quotidiani.
Il progetto della nuova variante alla Calciana
Il tracciato avrà un andamento prevalentemente nord-sud e fungerà da collegamento tra tre rotatorie già esistenti. Il progetto prevede due nuovi tratti stradali: il tratto nord unirà la rotatoria tra SP98 e via Guglielmo Marconi con una rotatoria centrale. Il nodo centrale sarà il punto di connessione con la SP100 e il tratto sud collegherà la rotatoria centrale con quella situata all’incrocio tra SP98 e via Bergamo. Questa configurazione consentirà di razionalizzare i flussi di traffico, spostando parte dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati e migliorando la sicurezza stradale.
Costi e prossimi passaggi del progetto
Secondo le prime stime contenute nel rapporto, il costo dei lavori è compreso tra 3 e 3,5 milioni di euro. A questa cifra si aggiungeranno le somme necessarie per Iva, espropri, interferenze con i sottoservizi e spese tecniche. Il quadro economico definitivo sarà definito dopo le indagini geologiche attualmente in corso, fondamentali per garantire la stabilità dell’opera e ottimizzare i costi.
Gandolfi: «Una tappa fondamentale per il territorio»
«La consegna di questo primo rapporto è una tappa fondamentale – commenta il presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi –. Non parliamo solo di una nuova strada, ma di una visione integrata della mobilità capace di rispondere alle esigenze storiche dei comuni di Mornico e Palosco, riducendo l’impatto del traffico nei centri abitati e migliorando la sicurezza».
