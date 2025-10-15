«Yuri, la sua generosità un esempio che ci accompagnerà sempre»

Quasi 500 le persone che hanno partecipato alla cerimonia funebre , molte in piedi. «Una presenza molto numerosa», ha sottolineato più volte il parroco don Stefano Bonazzi, che ha celebrato le esequie insieme a don Filippo Bolognini, parroco di Ghisalba, e a padre Antonio Consonni, Dirigente educativo della scuola frequentata dalla figlia di 10 anni di Ravizza. Presenti anche le insegnanti e i compagni di classe.

«Questa numerosa presenza dà conforto al buio che c’è nei cuori della moglie Nicoletta, della figlia, del papà, ma in fondo di tutti noi» ha detto il sacerdote, citando il brano di Vangelo che racconta la morte, sepoltura e Risurrezione di Gesù. Un buio, ha aggiunto, raggiunto però dalla luce «di tutto quel bene che attraverso Yuri abbiamo ricevuto». Il bene «che Yuri non ha tenuto per sé, ma ha saputo condividere con tutti noi». Don Bonazzi ha poi ricordato «la generosità» di Ravizza, il suo «essere sempre vicino e presente accanto ad amici, colleghi e familiari» oltre alla «sua squisitezza, il suo stile» e «la creatività, un suo talento». Oggi «non è facile dire parole di speranza», ha concluso, ma ci conforta «la certezza che Yuri non è da cercare tra i morti. È risorto, è con la sua mamma e con tutti i nostri cari defunti».