Fubal, Atalanta-Bologna decide la classifica del mese di agosto

L’Atalanta prosegue il proprio cammino. Dopo la vittoria nel playoff di Conference League giocato giovedì 27 agosto contro l’Hapoel Tel Aviv, lunedì 31 è arrivato un altro successo, in campionato, contro il Bologna alla New Balance Arena. Quella coi rossoblù è stata una partita importantissima: ha dato continuità in Serie A alla vittoria all’esordio contro il Sassuolo (è la terza di fila considerando anche la Conference League), ma ha un grande peso anche in ottica Fubal visto che ha chiuso la classifica mensile di agosto.

Una graduatoria combattutissima, decisa all’ultimo dai dettagli: Anna Maria Gregis ed Elisa Biava Mariani ottengono entrambe sette punti contro il Bologna e balzano davanti a tutti a quota 27. Pari merito, ma Anna Maria ha indovinato più marcatori di Elisa e quindi la precede in classifica. Terzo c’è Marco Personeni: era il leader della graduatoria fino a prima dell’incontro di lunedì 31 agosto, ma rimane a secco e chiude a 26 punti, uno in meno rispetto al duo di testa e uno in più rispetto a Marco Caproni, quarto a 25. Dopo che il funzionario camerale approverà la classifica mensile, si potrà procedere alla consegna dei premi: il primo in graduatoria riceverà due posti per assistere a una gara dei nerazzurri dal pitch view; al secondo andrà una maglia home Atalanta 2026/27 autografata; il terzo in classifica vincerà un pallone firmato dalla squadra.

Si torna immediatamente in campo: sabato 5 settembre i nerazzurri di Maurizio Sarri sono attesi dal big match dell’Olimpico contro la Roma (si gioca alle ore 20,45). Una sfida importantissima, anche per il nostro gioco, visto che darà il via alla classifica mensile di settembre. Volete partecipare? Fate il vostro pronostico su fubal.ecodibergamo.it, è completamente gratuito.

La classifica di Fubal

La classifica d’andata

Visto che con l’ultima gara disputata si è concluso il primo mese di gioco, la graduatoria d’andata coincide ancora, momentaneamente, con la mensile di agosto. Se abbiamo detto che davanti a tutti ci sono Anna Maria Gregis ed Elisa Mariani Biava a 27 punti, tallonate da Marco Personeni, diamo uno sguardo anche al resto della classifica. È combattuta: momentaneamente quarto c’è Marco Caproni a 25, inseguito da Giuseppe Quadri che di punti ne ha 24. Poi c’è un piccolo solco e tre partecipanti a 21: Fausto Duca, Roberto Testa e Rosamistica Rottoli. Il trio è inseguito da ben otto partecipanti che, fin qui, hanno ottenuto 20 punti: Lucia Bellotto, Elisabetta Manzoni, Kat Lanfranchi, Ivanni Carminati, Camillo Bestetti, Aurelioniclaus Carminati, Alessandro Benecchi e Lisa Santi.

Le giocate dei lettori

Giovedì 27 agosto l’Atalanta ha battuto l’Hapoel Tel Aviv nei preliminari di Conference League. Sono ben 1172 lettori, su 1296, a indovinare la vittoria, a fronte di 81 indicazioni di pareggio e 43 di sconfitta. Finisce 1-0: indovinano in 204. Decisivo bomber Scamacca: è il secondo marcatore più scelto nel prepartita, indicato 653 volte. Il migliore in campo è Carnesecchi ed è anche il più votato nei pronostici, presente in 431 occasioni. Nessun ammonito tra i nerazzurri e punti per 86 partecipanti.