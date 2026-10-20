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Rubriche / Bergamo Città Martedì 20 Ottobre 2026

Fubal, la vetta è apertissima: tre gare per assegnare i premi

I PRONOSTICI DEI LETTORI. Archiviato il ko con il Milan, l’Atalanta torna in campo tra Conference League e campionato. Premiati i vincitori del mese di settembre, ora la corsa ai premi di ottobre entra nel vivo.

Lettura 1 min.
Lorenzo Sala
Lorenzo Sala
Fubal, la vetta è apertissima: tre gare per assegnare i premi
Il podio del mese di settembre

L’Atalanta esce sconfitta con il Milan e non dà continuità alla vittoria col Pafos. Non c’è tempo per rimuginare, giovedì 22 ottobre si torna in campo in Conference League contro l’Ajax e domenica, a Bergamo, arriva il Frosinone. È un periodo impegnativo e sono tante le partite che potete pronosticare con Fubal. Partecipare al concorso è gratuito, basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it.

In palio ci sono un sacco di premi e settimana scorsa è stato premiato il podio di settembre. Roberto Pizzaballa, di Dalmine, è primo nella graduatoria mensile e vince due posti in pitch view da cui assistere ad Atalanta-Frosinone: «È la prima volta che partecipo. È stata la partita con la Juventus a farmi vincere la classifica di settembre, anche se, da tifoso, non sono contento di aver indovinato la sconfitta». Anche Giuseppe Vavassori di Bergamo - secondo in graduatoria, porta a casa la maglia di Krstovic -, ricorda quella partita di Torino, per cui ha una visione opposta: «Ho fatto tanti punti, ma perché sono juventino simpatizzante per l’Atalanta, ho giocato in casa. Quest’anno, rispetto alla scorsa edizione, in Fubal sto andando bene».

«Il concorso mi piace, non è la prima edizione a cui partecipo. È molto facile, è adatto a tutti i tifosi - commenta Simonluca Merelli di Vertova, terzo e vincitore di un pallone firmato dalla squadra -. Ci vuole anche un po’ di fortuna: le partite si possono capovolgere in un attimo e non è semplice pronosticare».

Le classifiche

Nella graduatoria mensile di ottobre c’è un duo in vetta a quota 22: si tratta di Gianluca Limonta e Angelo Algeri. Segue Benedetta Zucchinali a 20, tallonata da Sergio Morandini e Fabio Baroni a 19. In cima alla classifica d’andata, il margine di Marco Personeni sugli inseguitori, dal +9 post Venezia, si è ora assottigliato a solo +4 su Giuseppe Campana e Giuseppe Vavassori: 54 contro 50. Più distaccato Simonluca Merelli a 43. Nella graduatoria d’andata delle leghe, Il salotto di Via Longoni è in vetta con 52 punti.

I pronostici dei lettori

Giovedì l’Atalanta ha battuto il Pafos e 1190 partecipanti su 1282 indovinano l’esito. In 226 azzeccano il 3-1. A segno Elmas, scelto marcatore 113 volte, Raspadori, indicato in 358 occasioni, e Scamacca, il più gettonato, selezionato 1105 volte. 55 lettori indovinano Raspadori migliore in campo e 219 prendono punti per i cartellini gialli.

Domenica i nerazzurri hanno perso col Milan e 347 partecipanti, su 1205, indovinano l’esito. In 18 azzeccano il 3-2 in favore dei rossoneri. A segno Gaetano, indicato 21 volte come marcatore, e Krstovic, scelto in 737 occasioni. Il centrocampista ex Cagliari è anche l’mvp e in 17 puntano su di lui. 627 lettori prendono punti per i cartellini.

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