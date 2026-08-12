Salsa, bachata, spettacoli e musica dal vivo: a ChorusLife arriva il Bergamo Latin Festival

Cinque serate dedicate ai ritmi e alle atmosfere latinoamericane, tra salsa, bachata, spettacoli, musica dal vivo e appuntamenti aperti a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al ballo. Da oggi a domenica Piazza del Sagittario, a ChorusLife, ospita Latin Festival, pensato per gli appassionati del ballo latino americani e per chi desidera trascorrere le serate tra musica, spettacolo, convivialità e sapori internazionali. Ogni sera, a partire dalle 19, sarà aperta l’area food & beverage, con proposte della cucina italiana e sudamericana.

Dalle 20.15 alle 21 spazio invece agli stage gratuiti, dedicati di volta in volta a salsa, bachata e cha cha cha e curati dalle scuole di danza coinvolte nel festival. Dalle 21 fino a mezzanotte la piazza diventerà una grande pista da ballo, con dj set, animazione e spettacoli.

Il programma

Ad aprire il programma, mercoledì 12 agosto, sarà uno stage gratuito di salsa con Baila Conmigo, seguito dalla serata danzante con Dance Project School e Baila Conmigo e dal dj set di Silva. Nel corso della serata sarà presentato anche lo spettacolo «Me Gusta» di Baila Conmigo. Domani sarà invece dedicato al cha cha cha, con lo stage curato da Dance Project School. Dalle 21 protagoniste Dance Project School e Mayimbe Dance Academy, con DJ Blanco e lo show di Mayimbe. Venerdì sarà la volta della bachata, con uno stage gratuito proposto da Latin Space Dance Company. La serata proseguirà con Dance Project School e Latin Space Dance Company, accompagnate dalla musica di DJ Steve Romei, e con uno spettacolo della stessa Latin Space Dance Company.