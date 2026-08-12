Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Rubriche / Bergamo Città Mercoledì 12 Agosto 2026

Salsa, bachata, spettacoli e musica dal vivo: a ChorusLife arriva il Bergamo Latin Festival

L’EVENTO. Da mercoledì 12 agosto a domenica Piazza del Sagittario, a ChorusLife, ospita Latin Festival, pensato per gli appassionati del ballo latinoamerican e per chi desidera trascorrere le serate tra musica, spettacolo, convivialità e sapori internazionali

Lettura 1 min.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Salsa, bachata, spettacoli e musica dal vivo: a ChorusLife arriva il Bergamo Latin Festival
La Piazza del Sagittario a ChorusLife si anima fino a domenica con la musica del Latin Festival

Cinque serate dedicate ai ritmi e alle atmosfere latinoamericane, tra salsa, bachata, spettacoli, musica dal vivo e appuntamenti aperti a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al ballo. Da oggi a domenica Piazza del Sagittario, a ChorusLife, ospita Latin Festival, pensato per gli appassionati del ballo latino americani e per chi desidera trascorrere le serate tra musica, spettacolo, convivialità e sapori internazionali. Ogni sera, a partire dalle 19, sarà aperta l’area food & beverage, con proposte della cucina italiana e sudamericana.

Dalle 20.15 alle 21 spazio invece agli stage gratuiti, dedicati di volta in volta a salsa, bachata e cha cha cha e curati dalle scuole di danza coinvolte nel festival. Dalle 21 fino a mezzanotte la piazza diventerà una grande pista da ballo, con dj set, animazione e spettacoli.

Il programma

Ad aprire il programma, mercoledì 12 agosto, sarà uno stage gratuito di salsa con Baila Conmigo, seguito dalla serata danzante con Dance Project School e Baila Conmigo e dal dj set di Silva. Nel corso della serata sarà presentato anche lo spettacolo «Me Gusta» di Baila Conmigo. Domani sarà invece dedicato al cha cha cha, con lo stage curato da Dance Project School. Dalle 21 protagoniste Dance Project School e Mayimbe Dance Academy, con DJ Blanco e lo show di Mayimbe. Venerdì sarà la volta della bachata, con uno stage gratuito proposto da Latin Space Dance Company. La serata proseguirà con Dance Project School e Latin Space Dance Company, accompagnate dalla musica di DJ Steve Romei, e con uno spettacolo della stessa Latin Space Dance Company.

Il Bergamo Latin Festival accompagnerà ChorusLife anche nella serata di Ferragosto. Si comincerà con uno stage di bachata a cura di Dance Project School, per poi proseguire con Dance Project School e Rosy Dance ASD e il dj set di Negrito. In programma anche gli spettacoli «Amorcito» di Lady Psyche di Rosy Dance e «Happy Birthday» di Alex Talla School. Gran finale domenica: alle 20.15 Latin Social Dancers proporrà uno stage di salsa portoricana, mentre dalle 21 la serata danzante vedrà protagoniste Dance Project School, Latin Social Dancers ed Estudio Salsa. Sul palco anche «Tattoo» di Andrea e Sara Dance Project. A chiudere il festival sarà la Latinos Music Band, che porterà in Piazza del Sagittario l’energia della musica latina dal vivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ballo
Arte, cultura, intrattenimento
ChorusLife
Rosy Dance
Mayimbe Dance Academy
Dance Project School
Latin Space Dance Company