A Bergamo arriva l’Hapoel, rischio tensioni. Rafforzate le misure di sicurezza

Il tam-tam corre sulla rete, come d’abitudine, e s’è innescato non appena è giunta l’ufficialità della sfida. Atalanta-Hapoel Tel Aviv, la gara d’andata dei playoff di Conference League in programma allo stadio di Bergamo giovedì alle 20,30, rischia di trascendere la dimensione puramente calcistica e assumere sfumature geopolitiche.

L’arrivo di una squadra israeliana potrebbe portare con sé una scia di polemiche – e magari anche di tensioni – legate alla guerra a Gaza. Al momento non risultano particolari provvedimenti in materia di ordine pubblico, anche se è ipotizzabile un rafforzamento delle misure di sicurezza e del presidio delle forze dell’ordine a ridosso del match, per evitare «turbolenze» extra sportive; una variabile sarà determinata da quanti sostenitori ospiti saranno in città al seguito della squadra.

I precedenti

D’altronde, alcuni precedenti inducono a una certa cautela. Il 14 ottobre 2025 – in un periodo di grande mobilitazione in solidarietà del popolo palestinese, durante una delle fasi più cruente degli attacchi israeliani – a Udine si giocò Italia-Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026: la capienza dello stadio fu limitata, mentre in città si segnalarono scontri tra gruppi pro-Pal e polizia, con alcuni feriti e diversi fermi. Filò sostanzialmente liscia, invece, Fiorentina-Maccabi Haifa, disputata il 14 marzo 2024 per gli ottavi di Conference League.