Accordo raggiunto, Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta
CALCIO. Definiti i dettagli, l’ormai ex tecnico della Lazio sostituirà Palladino. In carriera ha vinto un’Europa League con il Chelsea e uno Scudetto con la Juve.Lettura meno di un minuto.
La notizia era nell’aria da giorni, mentre l’Atalanta si prepara a un’estate di vera e propria rivoluzione. È noto che Cristiano Giuntoli prenderà il posto di Tony D’Amico come direttore sportivo, ora c'è l'accordo per il nuovo allenatore: Maurizio Sarri sostituirà Palladino sulla panchina nerazzurra. Mancano solo le firme,manca l’ufficialità da parte della società, ma pare cosa fatta in casa Atalanta.
Uno scudetto e un’Europa League
Sarri è reduce da una stagione complicata alla Lazio, dove aveva già allenato dal 2021 al 2024, portando i biancocelesti in Champions League. Prima, una lunga carriera iniziata sui campi della provincia toscana, quindi il triennio a Napoli - insieme a Giuntoli - con lo Scudetto solo sfiorato, l’Europa League vinta con il Chelsea, il trionfo in Serie A con la Juventus.
Una rivoluzione anche tattica per l’Atalanta, visto che Sarri ha fatto del 4-3-3 il suo marchio di fabbrica, con principi opposti rispetto al 3-4-3 visto a Bergamo nell’ultimo decennio.
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