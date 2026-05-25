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Sport / Bergamo Città Lunedì 25 Maggio 2026

Accordo raggiunto, Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta

CALCIO. Definiti i dettagli, l’ormai ex tecnico della Lazio sostituirà Palladino. In carriera ha vinto un’Europa League con il Chelsea e uno Scudetto con la Juve.

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Redazione Web
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Accordo raggiunto, Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta
Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta
(Foto di Ansa)

La notizia era nell’aria da giorni, mentre l’Atalanta si prepara a un’estate di vera e propria rivoluzione. È noto che Cristiano Giuntoli prenderà il posto di Tony D’Amico come direttore sportivo, ora c'è l'accordo per il nuovo allenatore: Maurizio Sarri sostituirà Palladino sulla panchina nerazzurra. Mancano solo le firme,manca l’ufficialità da parte della società, ma pare cosa fatta in casa Atalanta.

Uno scudetto e un’Europa League

Sarri è reduce da una stagione complicata alla Lazio, dove aveva già allenato dal 2021 al 2024, portando i biancocelesti in Champions League. Prima, una lunga carriera iniziata sui campi della provincia toscana, quindi il triennio a Napoli - insieme a Giuntoli - con lo Scudetto solo sfiorato, l’Europa League vinta con il Chelsea, il trionfo in Serie A con la Juventus.

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Una rivoluzione anche tattica per l’Atalanta, visto che Sarri ha fatto del 4-3-3 il suo marchio di fabbrica, con principi opposti rispetto al 3-4-3 visto a Bergamo nell’ultimo decennio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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