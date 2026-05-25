Accordo raggiunto, Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta

La notizia era nell’aria da giorni, mentre l’Atalanta si prepara a un’estate di vera e propria rivoluzione. È noto che Cristiano Giuntoli prenderà il posto di Tony D’Amico come direttore sportivo, ora c'è l'accordo per il nuovo allenatore: Maurizio Sarri sostituirà Palladino sulla panchina nerazzurra. Mancano solo le firme,manca l’ufficialità da parte della società, ma pare cosa fatta in casa Atalanta.