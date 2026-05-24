Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Domenica 24 Maggio 2026

Atalanta, via al nuovo ciclo. Bergamo-Sarri, che intrecci

IL RITRATTO. Dall’infanzia a Castro ai contatti di oggi. La Coppa di Serie D soffiata all’Uso Calcio e l’Europa Legue vinta al Chelsea con Zappacosta. Contro il suo Napoli iniziò l’epopea del Gasp.

Lettura 1 min.
Piero Vailati
Piero Vailati Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Atalanta, via al nuovo ciclo. Bergamo-Sarri, che intrecci
Maurizio Sarri con l’Europa League vinta dal Chelsea nel 2019 a Baku. Dietro di lui Davide Zappacosta, ora all’Atalanta.
(Foto di Ansa)

Intrecci di calcio e di vita lunghi 64 anni, che partono dall’infanzia e arrivano ai giorni nostri attraverso le categorie dilettantistiche, la Serie A e persino la Premier e le coppe europee.

Leggi anche
Leggi anche

L’Atalanta volta pagina, e tutto lascia pensare che il cambiamento sarà drastico, con l’arrivo nella sala dei bottoni del ds Cristiano Giuntoli al fianco dell’ad Luca Percassi, e (a seguire) quello in panchina di Maurizio Sarri, già in orbita nerazzurra un anno fa prima che la dirigenza decidesse (anche per input della squadra) di proseguire sulla linea della continuità tattica.

Sarri e Bergamo

Questa volta la scelta sembra invece quella di una drastica discontinuità. E il primo nome della lista è proprio quello di Sarri, che con il quasi coetaneo Gian Piero Gasperini (che ha un anno di più) è stato il tecnico italiano più innovativo degli ultimi vent’anni, pur su basi completamente diverse: difesa a quattro, esterni bassi bloccati, centrocampo a tre con un perno centrale, difesa sulla palla invece che sull’uomo. Partendo da una cultura del lavoro tutta bergamasca («sono del parere che si possa migliorare semplicemente tramite il lavoro») tradotta in una meticolosità maniacale che fin dai tempi in cui allenava fra i dilettanti gli valsero il soprannome di Mister 33, ove 33 è il numero degli schemi utilizzati sulle palle inattive. Cultura del lavoro espressa anche dal suo iconico look («metto la tuta perché faccio un lavoro da campo, mi sembra ridicolo andare sul campo col vestito da cerimonia.

Poi, se devo rappresentare la società metto la divisa») che definire bergamasca è meno campato in aria di quanto possa sembrare. Perché nasce dal clima respirato sin da bambino non solo in famiglia, ma proprio dalle nostre parti, a Castro. Era il 1962 quando papà Amerigo, operaio all’Italsider, fu trasferito dallo stabilimento di Bagnoli (Napoli, dove il piccolo Maurizio era nato nel 1959) a quello di Lovere. E proprio Amerigo ha sempre raccontato che «in poco tempo Maurizio imparò a parlare il dialetto bergamasco meglio dell’italiano». Questione di tre anni, quelli dell’asilo frequentato in una struttura che oggi non esiste più, sostituita da una nuova. Poi la famiglia Sarri tornò nella natia Figline Valdarno (Firenze) dove Maurizio (dopo una breve parentesi da ciclista, vincendo comunque un paio di gare) crebbe completando gli studi e dividendosi fra la carriera da impiegato di banca e la passione per il calcio sui campi più improponibili del pittoresco mondo dilettantistico toscano.

Leggi l’approfondimento completo su L’Eco di Bergamo di domenica 24 maggio
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bagnoli
Baku
Figline valdarno
Lipsia
Lovere
Siena
Calcio
Sport
Arrigo Sacchi
mattia caldara
Cristiano Giuntoli
Davide Zappacosta
Gasperini
Maurizio Sarri
Empoli
Juventus
Napoli
Chelsea
UEFA
Atalanta