Addio a Gian Pietro Marchetti, ex capitano dell’Atalanta: aveva 78 anni

Un altro pezzo della storia dell’Atalanta degli anni Settanta se ne va: è morto all’età di 78 anni Gian Pietro Marchetti, ex capitano nerazzurro, scomparso a causa di una malattia. Nato a Rudiano, nel Bresciano, era cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, con cui aveva esordito in Serie A nel 1967, appena diciannovenne.