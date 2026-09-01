Atalanta, Ahanor ceduto al Chelsea per 48 milioni: prima il prestito al Crystal Palace

L’Atalanta ha ufficialmente ceduto Honest Ahanor, difensore nazionale azzurro classe 2008, al Chelsea a titolo definitivo. Non andrà subito ai Blues, come previsto, ma dalla prossima estate: intanto per l’ex genoano è previsto il prestito al Crystal Palace, che il club acquirente non può effettuare direttamente in quanto ha già girato a titolo temporaneo Axel Disasi alla stessa società.