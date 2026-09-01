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Sport / Bergamo Città Martedì 01 Settembre 2026

Atalanta, Ahanor ceduto al Chelsea per 48 milioni: prima il prestito al Crystal Palace

MERCATO. Il difensore classe 2008 passerà ai Blues dalla prossima estate. Intanto giocherà in prestito al Crystal Palace. Operazione da 48 milioni complessivi.

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Redazione Web
Redazione Web
Atalanta, Ahanor ceduto al Chelsea per 48 milioni: prima il prestito al Crystal Palace
Honest Ahanor

Bergamo

L’Atalanta ha ufficialmente ceduto Honest Ahanor, difensore nazionale azzurro classe 2008, al Chelsea a titolo definitivo. Non andrà subito ai Blues, come previsto, ma dalla prossima estate: intanto per l’ex genoano è previsto il prestito al Crystal Palace, che il club acquirente non può effettuare direttamente in quanto ha già girato a titolo temporaneo Axel Disasi alla stessa società.

Il limite della Premier League è di un solo giocatore in organico in prestito da un’altra squadra.L’operazione è da 48 milioni complessivi.

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