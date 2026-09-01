Atalanta, Ahanor ceduto al Chelsea per 48 milioni: prima il prestito al Crystal Palace
MERCATO. Il difensore classe 2008 passerà ai Blues dalla prossima estate. Intanto giocherà in prestito al Crystal Palace. Operazione da 48 milioni complessivi.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
L’Atalanta ha ufficialmente ceduto Honest Ahanor, difensore nazionale azzurro classe 2008, al Chelsea a titolo definitivo. Non andrà subito ai Blues, come previsto, ma dalla prossima estate: intanto per l’ex genoano è previsto il prestito al Crystal Palace, che il club acquirente non può effettuare direttamente in quanto ha già girato a titolo temporaneo Axel Disasi alla stessa società.
Il limite della Premier League è di un solo giocatore in organico in prestito da un’altra squadra.L’operazione è da 48 milioni complessivi.
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