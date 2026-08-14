Atalanta-Athletic Bilbao, il Trofeo Bortolotti diventa un test vero per Sarri

Prove generali di calcio vero. Il 27° Trofeo Bortolotti (fischio d’inizio alle 20,45, diretta su Tv8) mette di fronte allo stadio di Bergamo Atalanta e Athletic Bilbao, e per i bergamaschi è un test di livello in vista dei primi impegni ufficiali della stagione: giovedì 20 l’andata dei playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv, domenica 23 il debutto in Serie A contro il Sassuolo, il 27 il ritorno per l’Europa, e poi il Bologna, la Roma, e tutto un anno da vivere tra riscatto e rivoluzione.