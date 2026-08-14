Atalanta-Athletic Bilbao, il Trofeo Bortolotti diventa un test vero per Sarri
CALCIO. Alle 20.45 i nerazzurri affrontano i baschi nel 27° Trofeo Bortolotti: banco di prova importante per il nuovo 4-3-3 e per le soluzioni offensive senza De Ketelaere, a pochi giorni dai primi impegni ufficiali tra Conference League e Serie A.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Prove generali di calcio vero. Il 27° Trofeo Bortolotti (fischio d’inizio alle 20,45, diretta su Tv8) mette di fronte allo stadio di Bergamo Atalanta e Athletic Bilbao, e per i bergamaschi è un test di livello in vista dei primi impegni ufficiali della stagione: giovedì 20 l’andata dei playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv, domenica 23 il debutto in Serie A contro il Sassuolo, il 27 il ritorno per l’Europa, e poi il Bologna, la Roma, e tutto un anno da vivere tra riscatto e rivoluzione.
Sarà una nuova occasione per vedere all’opera il 4-3-3 di Maurizio Sarri e comprendere il livello di «apprendimento» dei nuovi meccanismi, a partire dalla difesa. In avanti, invece, il tecnico nerazzurro dovrà sperimentare nuove soluzioni per sopperire all’assenza di De Ketelaere.
In avanti il tecnico nerazzurro dovrà sperimentare nuove soluzioni per sopperire all’assenza di De Ketelaere
Di fronte, l’Atalanta troverà un’avversaria di blasone: la memoria va al precedente di Champions League dello scorso 21 gennaio, quando i baschi espugnarono Bergamo per 3-2. Tra i convocati del Bilbao c’è anche il portiere campione del mondo Unai Simon, mentre Laporte e Nico Williams – gli altri due giocatori biancorossi freschi reduci dalla vittoria del Mondiale con la Spagna – non sono stati aggregati per questa trasferta.
Lo scorso anno ad aggiudicarsi il Bortolotti fu la Juventus (2-1, gol della bandiera di Samardzic), l’ultimo successo dell’Atalanta risale al 2018 (3-2 contro l’Hertha Berlino: in rete Barrow, Mancini e Ilicic).
© RIPRODUZIONE RISERVATA