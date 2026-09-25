Atalanta, date e orari fino alla fine del girone d’andata. In Coppa Italia il 26 gennaio
CALCIO. Comunicati anticipi e posticipi fino alla 19esima giornata. Da ottobre a dicembre quattro volte in campo al lunedì.Lettura meno di un minuto.
La Lega Serie A ha pubblicato date e orari fino alla fine del girone d’andata. Fin qui erano state comunicate solo fino alla tredicesima giornata. Comunicata anche la data degli ottavi di Coppa Italia: contro l’Udinese si giocherà a Bergamo martedì 26 gennaio.
Il calendario dell’Atalanta
6a - Lunedì 12 ottobre, 18.30 - Atalanta-Venezia
UECL 1a - Giovedì 15 ottobre, 21.00 - Atalanta-Pafos
7a - Domenica 18 ottobre, 18.00 - Milan-Atalanta
UECL 2a - Giovedì 22 ottobre, 21.00 - Ajax-Atalanta
8a - Domenica 25 ottobre, 15.00 - Atalanta-Frosinone
9a - Giovedì 29 ottobre, 20.45 - Fiorentina-Atalanta
10a - Lunedì 2 novembre, 20.45 - Atalanta-Parma
UECL 3a - Giovedì 5 novembre, 18.45 - Atalanta-Kairat
11a - Domenica 8 novembre, 15.00 - Monza-Atalanta
12a - Domenica 22 novembre, 20.45 - Atalanta-Inter
UECL 4a - Giovedì 26 novembre, 21.00 - Borac-Atalanta
13a - Lunedì 30 novembre, 18.30 - Lecce-Atalanta
14a - Domenica 6 dicembre, 15.00 - Lazio-Atalanta
UECL 5a - Giovedì 10 dicembre, 18.45 - Riga-Atalanta
15a - Lunedì 14 dicembre, 18.30 - Atalanta-Genoa
UECL 6a - Giovedì 17 dicembre, 21.00 - Atalanta - Mjallby
16a - Domenica 20 dicembre, 20.45 - Atalanta-Napoli
17a - Domenica 3 gennaio, 15.00 - Udinese-Atalanta
18a - Mercoledì 6 gennaio, 18.00 - Atalanta-Como
19a - Domenica 10 gennaio, 18.00 - Torino-Atalanta
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