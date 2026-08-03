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Sport / Bergamo Città Lunedì 03 Agosto 2026

Atalanta, De Ketelaere a Bergamo dopo il Mondiale. Test e poi la festa alla stadio con i tifosi

LA SQUADRA. Eliminato ai quarti dalla Spagna ai Mondiali, il belga in gruppo in tempo per la seduta di allenamento aperta al pubblico allo stadio di Bergamo martedì sera alle 19.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, De Ketelaere a Bergamo dopo il Mondiale. Test e poi la festa alla stadio con i tifosi
Charles De Ketelaere

È tornato a Bergamo dalle tre settimane di ferie concesse ai nazionali che hanno partecipato ai Mondiali anche Charles De Ketelaere. È l’ultimo degli otto giocatori dell’Atalanta presenti alla rassegna iridata a tornare: il belga, infatti, ha concluso la manifestazione per ultimo, tra i suoi compagni, arrendendosi nei quarti di finale contro la Spagna campione nonostante il suo gol del pari temporaneo. Per De Ketelaere al Centro Sportivo Bortolotti due giorni di visite mediche e test fisico-atletici. Dovrebbe tornare in gruppo in tempo per la seduta di allenamento aperta al pubblico allo stadio di Bergamo martedì sera (4 agosto) alle 19 .

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