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Sport / Bergamo Città Giovedì 30 Luglio 2026

Atalanta: martedì 4 agosto allenamento a porte aperte allo stadio di Bergamo

IL SALUTO AI TIFOSI. Come ormai tradizione del precampionato, l’Atalanta saluterà i suoi tifosi con un allenamento a porte aperte allo stadio di Bergamo: appuntamento alla New Balance Arena per martedì 4 agosto.

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Redazione Web
Redazione Web
Atalanta: martedì 4 agosto allenamento a porte aperte allo stadio di Bergamo
L’allenamento allo stadio dell’estate 2025
(Foto di Afb)

Bergamo

Ormai è diventata una piacevole tradizione del precampionato dell’Atalanta: un allenamento a porte aperte allo stadio di Bergamo per salutare i tifosi. L’appuntamento è per martedì 4 alla New Balance Arena, con la seduta che avrà inizio alle 19. I tifosi potranno assistere all’allenamento dalla Curva Nord Pisani, con i cancelli che apriranno alle 18.

Domenica pomeriggio amichevole a Rotterdam contro il Feyenoord senza tifosi: trasferta vietata ai bergamaschi

Dopo il bagno di folla dell’amichevole di Clusone contro l’Under 23 del 18 luglio, sarà la seconda occasione per tifosi e appassionati per vedere dal vivo l’Atalanta di Sarri. Le amichevoli di Zingonia si sono tenuti a porte chiuse mentre per gli imminenti impegni internazionali è stata vietata la trasferta per i tifosi bergamaschi.

L’Atalanta è attesa domenica 2 agosto a Rotterdam dalla sfida con il Feyenoord (fischio d’inizio alle 15), mentre sabato 8 agosto nerazzurri scenderanno in campo a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04 (in Germania il fischio d’inizio scatterà invece alle 17).

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