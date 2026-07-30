Atalanta: martedì 4 agosto allenamento a porte aperte allo stadio di Bergamo

Ormai è diventata una piacevole tradizione del precampionato dell’Atalanta: un allenamento a porte aperte allo stadio di Bergamo per salutare i tifosi. L’appuntamento è per martedì 4 alla New Balance Arena , con la seduta che avrà inizio alle 19. I tifosi potranno assistere all’allenamento dalla Curva Nord Pisani, con i cancelli che apriranno alle 18 .

Domenica pomeriggio amichevole a Rotterdam contro il Feyenoord senza tifosi: trasferta vietata ai bergamaschi

Dopo il bagno di folla dell’amichevole di Clusone contro l’Under 23 del 18 luglio, sarà la seconda occasione per tifosi e appassionati per vedere dal vivo l’Atalanta di Sarri. Le amichevoli di Zingonia si sono tenuti a porte chiuse mentre per gli imminenti impegni internazionali è stata vietata la trasferta per i tifosi bergamaschi.