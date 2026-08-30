Atalanta, de Roon saluta: va alla Roma

Notizia clamorosa nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto: Marten de Roon saluta l’Atalanta e va alla Roma. Ad annunciarlo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano: accordo raggiunto sia tra i club, sia tra il giocatore e i giallorossi. A questo punto manca solo l’ufficialità.