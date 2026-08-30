Atalanta, de Roon saluta: va alla Roma
CALCIOMERCATO. Accordo raggiunto per il trasferimento: un anno dopo, l’olandese ritrova Gasperini in giallorosso.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Notizia clamorosa nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto: Marten de Roon saluta l’Atalanta e va alla Roma. Ad annunciarlo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano: accordo raggiunto sia tra i club, sia tra il giocatore e i giallorossi. A questo punto manca solo l’ufficialità.
La notizia di un possibile addio di de Roon, il giocatore con più presenze nella storia dell’Atalanta, era trapelata nel pomeriggio, vista la volontà dell’olandese di continuare ad essere protagonista in Serie A e gli zero minuti giocati nelle prime tre uscite con Sarri in panchina. Per questo all’ora di cena i tifosi della Curva Nord avevano appeso uno striscione all’esterno del centro sportivo di Zingonia: «Marten, se non solo voci meglio così. Per noi il tuo futuro non può essere lontano da qui».
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