Atalanta: domenica sul campo della Juve ipotesi tridente Cdk-Scamacca-Rowe
SERIE A. Per la trasferta di domenica 20 settembre sul campo della Juventus, ipotesi tridente De Ketelaere-Scamacca-Rowe. A centrocampo probabile conferma di Kessie.Lettura meno di un minuto.
Conto alla rovescia per l’ultima partita prima della lunga sosta per le nazionali: domenica 20 settembre l’Atalanta chiuderà il primo ciclo di campionato con la trasferta sul campo della Juventus (alle 18 all’Allianz Stadium) e si profilano delle novità nella formazione. A centrocampo crescono le quotazioni per la conferma di Franck Kessie, schierato in tandem con il rientrante Gianluca Gaetano (fuori con il Cagliari per squalifica). A completare il terzetto di centrocampo potrebbe essere José Ederson, nel caso toccherebbe a Lazar Samardzic accomodarsi in panchina. Da decidere l’attacco anche se al momento sembra prendere quota il tridente De Ketelaere-Scamacca-Rowe.
Sarri: «La Juve? Nessun rimpianto»
Intanto venerdì 18 settembre il tecnico atalantino Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida alla sua ex squadra:«Quella a Torino fu una stagione strana (il 2019/20 segnato dal Covid, ndr) con gli stadi praticamente vuoti da marzo in poi, forse anche per questo motivo non ho grandi ricordi di quell’esperienza. In ogni caso nessun rimpianto». Sarri ha poi parlato del mercato e della squadra: «Dei sei nuovi acquisti qualcuno è arrivato all’inizio della preparazione estiva, qualcuno all’ultimo giorno, qualcuno con problemi fisici che ne hanno limitato il lavoro iniziale. L’elemento più importante per costruire qualcosa insieme è la loro disponibilità al lavoro. Sono giocatori importanti e di valore, qualcuno ancora da formarsi e da sviluppare».
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