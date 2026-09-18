Atalanta: domenica sul campo della Juve ipotesi tridente Cdk-Scamacca-Rowe

Sarri: «La Juve? Nessun rimpianto»

Intanto venerdì 18 settembre il tecnico atalantino Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida alla sua ex squadra:«Quella a Torino fu una stagione strana (il 2019/20 segnato dal Covid, ndr) con gli stadi praticamente vuoti da marzo in poi, forse anche per questo motivo non ho grandi ricordi di quell’esperienza. In ogni caso nessun rimpianto». Sarri ha poi parlato del mercato e della squadra: «Dei sei nuovi acquisti qualcuno è arrivato all’inizio della preparazione estiva, qualcuno all’ultimo giorno, qualcuno con problemi fisici che ne hanno limitato il lavoro iniziale. L’elemento più importante per costruire qualcosa insieme è la loro disponibilità al lavoro. Sono giocatori importanti e di valore, qualcuno ancora da formarsi e da sviluppare».