Atalanta, Ederson ha fretta: torna a lavorare a Zingonia cinque giorni in anticipo
CALCIO. Il centrocampista brasiliano, reduce da un’estate movimentata, ha svolto i test atletici di valutazione, lavorando poi in palestra.Lettura meno di un minuto.
Zingonia
Quella di venerdì 24 luglio all’Atalanta è stata la giornata di José Ederson. Ed è una sorpresa: il brasiliano è infatti rientrato a Zingonia con cinque giorni di anticipo rispetto al programma stabilito dopo la sua esperienza ai Mondiali con la maglia verdeoro. Lo ha voluto lo stesso giocatore, a testimonianza della voglia di ricominciare subito in maglia nerazzurra. Il centrocampista, 27 anni, ha svolto i test atletici di valutazione, lavorando poi in palestra nel pomeriggio.
Manchester United? No, rinnovo
Ederson, reduce da un’estate in cui è successo un po’ di tutto, può considerarsi quasi un nuovo acquisto per il centrocampo. Per sua stessa ammissione era infatti destinato al Manchester United, che lo avrebbe pagato 45 milioni, poi ecco l’improvviso dietrofront dei Red Devils dopo l’ultima coda di visite mediche. L’Atalanta lo ha successivamente blindato con un contratto fino al 30 giugno 2031.
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