Atalanta, Ederson ha fretta: torna a lavorare a Zingonia cinque giorni in anticipo

Quella di venerdì 24 luglio all’Atalanta è stata la giornata di José Ederson. Ed è una sorpresa: il brasiliano è infatti rientrato a Zingonia con cinque giorni di anticipo rispetto al programma stabilito dopo la sua esperienza ai Mondiali con la maglia verdeoro. Lo ha voluto lo stesso giocatore, a testimonianza della voglia di ricominciare subito in maglia nerazzurra. Il centrocampista, 27 anni, ha svolto i test atletici di valutazione, lavorando poi in palestra nel pomeriggio.