Atalanta, formazione quasi obbligata col Parma: Zalewski e Rowe favoriti su Elmas
CALCIO. Con dieci giocatori ai box e nessun rientro dall’infermeria, lunedì 2 novembre col Parma alla New Balance Arena (20,45) Sarri riproporrà quasi per intero la formazione schierata a Firenze. Unico dubbio sulla trequarti.Lettura meno di un minuto.
Dieci certezze e un dubbio in casa Atalanta in vista della gara col Parma, lunedì 2 novembre alla New Balance Arena (alle 20,45). L’emergenza infortuni con dieci giocatori ai box riduce quasi a zero le possibilità di scelta di Sarri che contro i ducali confermerà giocoforza la formazione che ha pareggiato al Franchi con la Fiorentina.
Giochi fatti nel 4-2-3-1
Nel 4-2-3-1 sul quale il tecnico ha virato nelle ultime settimane la squadra anti-Parma è sostanzialmente fatta, con Zappacosta, Scalvini, Obric e Bernasconi in difesa davanti a Carnesecchi. Ederson e Pasalic, sostituto di Gaetano, comporranno la mediana, mentre Krstovic sarà la punta centrale alle spalle dei trequartisti.
Elmas verso la panchina
La composizione del trio di supporto al centravanti montenegrino è l’unica incertezza della vigilia: inamovibile De Ketelaere, alle spalle di Krstovic, Zalewski, Rowe ed Elmas si giocano gli altri due posti, con l’italo-polacco e l’inglese favoriti. Probabile panchina per Samardzic, Sulemana ed Elmas, a cui si aggiungeranno probabilmente i giovani Sonzogni, Idele, Plaia e Levak. I convocati dovrebbero essere comunicati lunedì 2.
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