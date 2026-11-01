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Sport / Bergamo Città Domenica 01 Novembre 2026

Atalanta, formazione quasi obbligata col Parma: Zalewski e Rowe favoriti su Elmas

CALCIO. Con dieci giocatori ai box e nessun rientro dall’infermeria, lunedì 2 novembre col Parma alla New Balance Arena (20,45) Sarri riproporrà quasi per intero la formazione schierata a Firenze. Unico dubbio sulla trequarti.

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Atalanta, formazione quasi obbligata col Parma: Zalewski e Rowe favoriti su Elmas
Charles De Ketelaere in gol al Franchi con la Fiorentina. Il belga è tornato a brillare e lunedì 2 novembre sarà il faro d’attacco dei nerazzurri contro il Parma.
(Foto di Afb)

Dieci certezze e un dubbio in casa Atalanta in vista della gara col Parma, lunedì 2 novembre alla New Balance Arena (alle 20,45). L’emergenza infortuni con dieci giocatori ai box riduce quasi a zero le possibilità di scelta di Sarri che contro i ducali confermerà giocoforza la formazione che ha pareggiato al Franchi con la Fiorentina.

Giochi fatti nel 4-2-3-1

Nel 4-2-3-1 sul quale il tecnico ha virato nelle ultime settimane la squadra anti-Parma è sostanzialmente fatta, con Zappacosta, Scalvini, Obric e Bernasconi in difesa davanti a Carnesecchi. Ederson e Pasalic, sostituto di Gaetano, comporranno la mediana, mentre Krstovic sarà la punta centrale alle spalle dei trequartisti.

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Elmas verso la panchina

La composizione del trio di supporto al centravanti montenegrino è l’unica incertezza della vigilia: inamovibile De Ketelaere, alle spalle di Krstovic, Zalewski, Rowe ed Elmas si giocano gli altri due posti, con l’italo-polacco e l’inglese favoriti. Probabile panchina per Samardzic, Sulemana ed Elmas, a cui si aggiungeranno probabilmente i giovani Sonzogni, Idele, Plaia e Levak. I convocati dovrebbero essere comunicati lunedì 2.

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