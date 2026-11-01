Atalanta, formazione quasi obbligata col Parma: Zalewski e Rowe favoriti su Elmas

Dieci certezze e un dubbio in casa Atalanta in vista della gara col Parma, lunedì 2 novembre alla New Balance Arena (alle 20,45) . L’emergenza infortuni con dieci giocatori ai box riduce quasi a zero le possibilità di scelta di Sarri che contro i ducali confermerà giocoforza la formazione che ha pareggiato al Franchi con la Fiorentina.

Giochi fatti nel 4-2-3-1

Nel 4-2-3-1 sul quale il tecnico ha virato nelle ultime settimane la squadra anti-Parma è sostanzialmente fatta, con Zappacosta, Scalvini, Obric e Bernasconi in difesa davanti a Carnesecchi. Ederson e Pasalic, sostituto di Gaetano, comporranno la mediana, mentre Krstovic sarà la punta centrale alle spalle dei trequartisti.