Atalanta fra ultime ore di mercato e la sfida casalinga: lunedì arriva il Bologna
SERIE A. Seconda giornata di campionato per i nerazzurri che lunedì 31 agosto alle 20,45 ospitano il Bologna alla New Balance Arena. Formazione da decifrare con ballottaggi in ogni reparto.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Con gli uomini mercato impegnati nelle febbrili giornate conclusive delle trattative estive (stop martedì alle 19,59), l’Atalanta si rituffa in campionato dopo aver conquistato la qualificazione alla fase a campionato della Conference League. Nel posticipo serale di lunedì 31 agosto (fischio d’inizio alle 20,45, diretta Sky e Dazn), i nerazzurri attendono la visita del Bologna per la seconda giornata di Serie A.
Formazione: almeno cinque ballottaggi
In considerazione degli impegni ravvicinati e della condizione ancora da perfezionare in avvio di stagione, la formazione sarà tutta da scoprire con ballottaggi in ogni reparto. Le certezze sembrano essere Carnesecchi fra i pali, Kossounou e Scalvini al centro della difesa, Gaetano in regia, Ederson mezzala. Poi probabile conferma per Raspadori in attacco, mentre per il resto ballottaggi per i terzini (Bernasconi-Kolasinac e Zappacosta-Bellanova), per una maglia da mezzala (Samardzic-Elmas-Pasalic) e in attacco (Scamacca-Krstovic e De Ketelaere-Zalewski).
Sicuro assente per questioni burocratiche l’ultimo arrivato Frank Kessie: l’ivoriano non può ancora essere convocato e il sue secondo debutto in nerazzurro è rimandato a sabato contro la Roma. Fra i convocati ci sarà anche qualche giovane, come Obric e Cassa.
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