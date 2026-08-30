Atalanta fra ultime ore di mercato e la sfida casalinga: lunedì arriva il Bologna

Formazione: almeno cinque ballottaggi

In considerazione degli impegni ravvicinati e della condizione ancora da perfezionare in avvio di stagione, la formazione sarà tutta da scoprire con ballottaggi in ogni reparto. Le certezze sembrano essere Carnesecchi fra i pali, Kossounou e Scalvini al centro della difesa, Gaetano in regia, Ederson mezzala. Poi probabile conferma per Raspadori in attacco, mentre per il resto ballottaggi per i terzini (Bernasconi-Kolasinac e Zappacosta-Bellanova), per una maglia da mezzala (Samardzic-Elmas-Pasalic) e in attacco (Scamacca-Krstovic e De Ketelaere-Zalewski).