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Sport / Bergamo Città Lunedì 02 Novembre 2026

Atalanta, Gaetano distrazione di «medio grado», Kristensen «basso grado»

CALCIO. Lunedì 2 novembre l’esito degli accertamenti ha definito la natura degli infortuni dei due nerazzurri che rientreranno dopo la sosta. Resta l’emergenza assenti, anche se non sono esclusi rientri domenica 8 a Monza.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, Gaetano distrazione di «medio grado», Kristensen «basso grado»
Thomas Kristensen qui in azione contro il Milan è ai box per una distrazione di basso grado ai flessori della coscia sinistra. Potrebbe rientrare contro l’Inter.
(Foto di Afb)

Distrazione di medio grado agli adduttori della coscia destra per Gianluca Gaetano, distrazione di basso grado ai flessori della coscia sinistra per Thomas Kristensen.

Il danese «vede» l’Inter

Lunedì 2 novembre l’esito degli accertamenti ha chiarito la natura degli infortuni a cui sono stati sottoposti i due nerazzurri: come previsto entrambi salteranno le gare contro il Kairat, giovedì 5 in Conference League e domenica 8 a Monza contro i brianzoli e rientreranno dopo la sosta per le nazionali, col danese che può mettere nel mirino la partita con l’Inter di domenica 22.

Sarri spera in un paio di recuperi

Resta il pienone in infermeria. Lunedì 2 Raspadori, Scamacca, Kolasinac e Kessie hanno svolto una seduta in palestra e un allenamento individuale in campo, mentre per Kossounou, Hien e Pompei terapie e lavoro in palestra. Solo terapie per Bellanova. La situazione infortunati è da allarme rosso anche se Sarri spera in un paio di recuperi almeno per la gara a Monza.

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