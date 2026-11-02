Atalanta, Gaetano distrazione di «medio grado», Kristensen «basso grado»

Il danese «vede» l’Inter

Lunedì 2 novembre l’esito degli accertamenti ha chiarito la natura degli infortuni a cui sono stati sottoposti i due nerazzurri: come previsto entrambi salteranno le gare contro il Kairat, giovedì 5 in Conference League e domenica 8 a Monza contro i brianzoli e rientreranno dopo la sosta per le nazionali, col danese che può mettere nel mirino la partita con l’Inter di domenica 22.

Sarri spera in un paio di recuperi

Resta il pienone in infermeria. Lunedì 2 Raspadori, Scamacca, Kolasinac e Kessie hanno svolto una seduta in palestra e un allenamento individuale in campo, mentre per Kossounou, Hien e Pompei terapie e lavoro in palestra. Solo terapie per Bellanova. La situazione infortunati è da allarme rosso anche se Sarri spera in un paio di recuperi almeno per la gara a Monza.