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Sport / Bergamo Città Venerdì 28 Agosto 2026

Conference: Atalanta nel girone con l’Ajax, tutte le avversarie. Marino: orgoglio essere in Europa

CALCIO. A Montecarlo i sorteggi dei gironi di Conference League. Ecco le squadre che affronteranno i nerazzurri. Trasferta suggestiva ad Amsterdam.

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Conference: Atalanta nel girone con l’Ajax, tutte le avversarie. Marino: orgoglio essere in Europa
La Coppa della Conference League, venerdì 28 agosto i sorteggi per l’Atalanta
(Foto di Ansa)

Bergamo

L’Atalanta dopo aver battuto l’Hapoel Tel Aviv ieri sera 1-0, gol di Scamacca al 72’, si è qualificata per la fase a gironi della Conference League che si è svolto a Montecarlo nell’ora di pranzo di venerdì 28 agosto.

Ecco le avversarie dei nerazzurri: Ajax (Paesi Bassi), Pafos (Cipro), Borac Banja Luka (Bosnia-Erzegovina), Kairat (Kazakistan), Riga FC (Lettonia), Mjällby (Svezia).

Conference: Atalanta nel girone con l’Ajax, tutte le avversarie. Marino: orgoglio essere in Europa
Il girone dell'Atalanta in Conference League, l’ordine e le date delle gare non è ancora stato deciso

Le parole di Umberto Marino

«Per l’Atalanta e per Bergamo è un orgoglio essere in Europa. Cercheremo di onorare l’impegno, senza sottovalutare nessuno, perché chi è in Conference League se l’è guadagnato con merito». Umberto Marino, direttore generale del club bergamasco, commenta così a Sky Sport i sorteggi della League Phase a Montecarlo.«L’avversario dei playoff era comunque forte e ostico. Mi allineo al pensiero di Sarri: mi sarebbe dispiaciuto rimanere a casa a guardare la tv il giovedì, sarebbe stato un peccato», continua il dirigente nerazzurro riferendosi alla vittoria di misura sull’Hapoel Tel Aviv ieri sera a Miskolc.

«La nostra società e il suo pubblico sono abituati a giocare le competizioni continentali: affronteremo anche questa coi nostri valori e princìpi», spiega Marino. Infine, sul calciomercato in chiusura, con Ahanor ormai al Chelsea per 48 milioni e l’ultimo assalto all’attaccante esterno: «Rowe del Bologna? Mi volete far litigare con l’amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli? Aspettiamo...».

Il percorso della Conference

Il meccanismo della Conference rispecchia quello della Champions con il formato attuale: girone unico, ma incroci diversi per ognuna delle trentasei squadre. La differenza sta nel numero di partite della prima fase, sei invece di otto: si va in pari con il doppio playoff oltrepassato. Tre in casa e tre in trasferta: entro domenica saranno comunicate le date e gli orari delle singole gare. Si sa comunque che si giocherà al giovedì: si parte solo a ottobre e si continua fino al 17 dicembre, senza code a gennaio.

Le prime otto vanno agli ottavi, le squadre dal nono al ventiquattresimo posto passano dai playoff di febbraio, quelle sotto vanno fuori: l’eliminazione diretta parte a marzo, poi avanti fino alla finale di Istanbul, in programma il 2 giugno.

Le sei fasce di squadre

L’Atalanta è nettamente la squadra con il miglior ranking (84, contro il 63,75 del Braga): il Benfica non è retrocesso dall’Europa League.

Fascia 1: Atalanta, Braga, Ajax, Friburgo, Monaco, Copenaghen.Fascia 2: Midtjylland, Stella Rossa, Gent, Panathinaikos, Pafos, Brighton.Fascia 3: Lugano, Getafe, Kups, Twente, Lincoln, Borac.Fascia 4: Sint-Truiden, Brann, Hearts, Trabzonspor, Kairat, Craiova.Fascia 5: Riga, Hajduk, Jablonec, Nordsjaelland, Aarhus, Inter Escsaldes.Fascia 6: Thun, Cska Sofia, Kauno Zalgiris, Mjallby, Iberia, Egnatia.

I sorteggi di Europa League per Milan e Juve

Le avversarie del Milan: Benfica, Ferencvaros, Sunderland, Ararat-Armenia in casa, Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia in trasferta.

Le avversarie della Juve: Real Sociedad Rennes, Omonia Nicosia e Nec in casa, Az Alkmaar Ferencvaros, Celta Vigo e Hapoel Beer Sheva in trasferta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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