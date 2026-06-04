Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Giovedì 04 Giugno 2026

Atalanta in lutto: addio alla signora Randazzo, moglie dello storico dirigente

CALCIO. Si è spenta a 89 anni la signora Carmela Tasca, compagna di vita dell’ex presidente e segretario generale del club, figura storica della società. Lascia i figli Ernesto, noto procuratore sportivo, e la figlia Marzia. Sabato 6 giugno i funerali (alle 14.30) alla Fondazione Carisma.

Lettura meno di un minuto.
Pier Carlo Capozzi
Pier Carlo Capozzi
Atalanta in lutto: addio alla signora Randazzo, moglie dello storico dirigente
Giaocmo Randazzo e Carmela Tasca. Dopo aver seguito il marito a Bergamo, nel corso degli anni la signora Randazzo è diventata un’accanita tifosa atalantina

Ci ha lasciato una testimone importante della storia atalantina, la signora Carmela Tasca, moglie di Giacomo Randazzo (nella foto la coppia), che l’ha sempre chiamata Carmen, spentasi a 89 anni nell’abbraccio affettuoso del marito e dei figli Ernesto, apprezzato procuratore sportivo, e Marzia, insegnante a Modena.

Carmen e Giacomo sono stati coppia inossidabile da una vita, sposati a Caltagirone nel dicembre 1962 dopo adeguato periodo di fidanzamento. E, nel 1970, quando Randazzo lasciò la Sicilia per diventare segretario generale atalantino, la signora Carmen lo raggiunse qualche giorno dopo, il tempo per il marito di sistemarsi e trovare casa, operazione resa difficile da una buona dose di diffidenza per chi proveniva dal profondo sud.

Tutti ostacoli felicemente superati negli anni di permanenza nella nostra città, sempre vicini allo stadio, dove la famiglia s’è fatta apprezzare diventando praticamente «Bergamasca grazie ai miei figli», come ricorda sempre papà Randazzo. La signora Carmen, che amava il calcio davvero poco, era diventata col tempo accanita tifosa, tanto da seguire la squadra anche in trasferte estere.

L’ultimo saluto sarà sabato 6 giugno alle 14.30 nella cappella della Fondazione Carisma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
Carmela Tasca
Giacomo Randazzo
Fondazione Carisma
Atalanta