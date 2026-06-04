Atalanta in lutto: addio alla signora Randazzo, moglie dello storico dirigente
CALCIO. Si è spenta a 89 anni la signora Carmela Tasca, compagna di vita dell’ex presidente e segretario generale del club, figura storica della società. Lascia i figli Ernesto, noto procuratore sportivo, e la figlia Marzia. Sabato 6 giugno i funerali (alle 14.30) alla Fondazione Carisma.Lettura meno di un minuto.
Ci ha lasciato una testimone importante della storia atalantina, la signora Carmela Tasca, moglie di Giacomo Randazzo (nella foto la coppia), che l’ha sempre chiamata Carmen, spentasi a 89 anni nell’abbraccio affettuoso del marito e dei figli Ernesto, apprezzato procuratore sportivo, e Marzia, insegnante a Modena.
Carmen e Giacomo sono stati coppia inossidabile da una vita, sposati a Caltagirone nel dicembre 1962 dopo adeguato periodo di fidanzamento. E, nel 1970, quando Randazzo lasciò la Sicilia per diventare segretario generale atalantino, la signora Carmen lo raggiunse qualche giorno dopo, il tempo per il marito di sistemarsi e trovare casa, operazione resa difficile da una buona dose di diffidenza per chi proveniva dal profondo sud.
Tutti ostacoli felicemente superati negli anni di permanenza nella nostra città, sempre vicini allo stadio, dove la famiglia s’è fatta apprezzare diventando praticamente «Bergamasca grazie ai miei figli», come ricorda sempre papà Randazzo. La signora Carmen, che amava il calcio davvero poco, era diventata col tempo accanita tifosa, tanto da seguire la squadra anche in trasferte estere.
L’ultimo saluto sarà sabato 6 giugno alle 14.30 nella cappella della Fondazione Carisma.
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