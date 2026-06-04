Atalanta in lutto: addio alla signora Randazzo, moglie dello storico dirigente

Ci ha lasciato una testimone importante della storia atalantina , la signora Carmela Tasca, moglie di Giacomo Randazzo (nella foto la coppia), che l’ha sempre chiamata Carmen, spentasi a 89 anni nell’abbraccio affettuoso del marito e dei figli Ernesto, apprezzato procuratore sportivo, e Marzia, insegnante a Modena.

Carmen e Giacomo sono stati coppia inossidabile da una vita, sposati a Caltagirone nel dicembre 1962 dopo adeguato periodo di fidanzamento. E, nel 1970, quando Randazzo lasciò la Sicilia per diventare segretario generale atalantino, la signora Carmen lo raggiunse qualche giorno dopo, il tempo per il marito di sistemarsi e trovare casa, operazione resa difficile da una buona dose di diffidenza per chi proveniva dal profondo sud.