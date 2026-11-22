Buone notizie dall’infermeria per l’Atalanta in vista della sfida contro l’Inter, in programma domenica 22 novembre alle 20.45 alla New Balance Arena. Sono 24 i giocatori convocati da Maurizio Sarri per la dodicesima giornata di Serie A. Nella lista figurano anche Thomas Kristensen, Gianluca Gaetano, Raoul Bellanova e Giacomo Raspadori , reduci da problemi fisici.

Atalanta-Inter, recuperati quattro giocatori

Sarri ha recuperato quindi anche Kristensen, tornato a disposizione dopo aver lavorato a parte nei giorni scorsi. Il difensore danese dovrebbe iniziare dalla panchina. Tra i convocati anche Gaetano, Bellanova e Raspadori. Restano invece indisponibili Hien, Kossounou e il terzo portiere Pompei.

Atalanta-Inter, l’elenco completo dei 24 convocati

Atalanta-Inter, i dubbi di formazione

Sarri dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Kolasinac e Scalvini al centro della difesa. A centrocampo resta il ballottaggio tra Kessie e Pasalic per affiancare Ederson, mentre in attacco Krstovic è favorito su Scamacca. Dubbi sulle fasce offensive, dove si giocano due maglie Elmas, Zalewski e Rowe.