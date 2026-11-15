Atalanta, Javison Idele rinnova il contratto: il futuro è ancora nerazzurro

Atalanta BC e Javison Idele ancora insieme. Il difensore nerazzurro, classe 2007, ha rinnovato il proprio contratto di prestazione sportiva, prolungando il suo percorso con la maglia dell’Atalanta. Arrivato a Zingonia il 23 agosto 2016 Javison ha effettuato l’intera trafila nel settore giovanile nerazzurro, dall’attività di base fino alla Primavera e all’Atalanta U23. Un cammino di crescita che lo ha portato, nella stagione in corso, a raggiungere anche il traguardo del debutto con la Prima Squadra.