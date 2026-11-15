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Sport / Bergamo Città Domenica 15 Novembre 2026

Atalanta, Javison Idele rinnova il contratto: il futuro è ancora nerazzurro

IL RINNOVO. Il difensore classe 2007, arrivato a Zingonia nel 2016, prosegue la sua avventura con l’Atalanta. Dopo la trafila nel vivaio, quest’anno ha esordito in Prima Squadra.

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Atalanta, Javison Idele rinnova il contratto: il futuro è ancora nerazzurro
Atalanta, Javison Idele rinnova il contratto: il futuro è ancora nerazzurro

Atalanta BC e Javison Idele ancora insieme. Il difensore nerazzurro, classe 2007, ha rinnovato il proprio contratto di prestazione sportiva, prolungando il suo percorso con la maglia dell’Atalanta. Arrivato a Zingonia il 23 agosto 2016 Javison ha effettuato l’intera trafila nel settore giovanile nerazzurro, dall’attività di base fino alla Primavera e all’Atalanta U23. Un cammino di crescita che lo ha portato, nella stagione in corso, a raggiungere anche il traguardo del debutto con la Prima Squadra.

«La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a Javison le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, per il prosieguo del suo percorso in maglia nerazzurra» scrive la società in una nota.

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