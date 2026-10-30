Atalanta: Kristensen e Gaetano out per il Parma, rientro dopo la sosta

L’Atalanta non avrà a disposizione il difensore Thomas Kristensen e il centrocampista Gianluca Gaetano nella decima giornata di campionato di serie A lunedì 2 novembre a Bergamo contro il Parma. Entrambi, anche se gli esami diagnostici di approfondimento sono previsti per il giorno stesso della partita, rischiano di tornare disponibili dopo la seconda pausa per le Nazionali, saltando quindi anche Kairat Almaty in Conference League e Monza.