Atalanta, la priorità è il rinnovo di Ederson per non perderlo a zero l’anno prossimo

Ederson, adesso cambia tutto: da plusvalenza virtuale a rinforzo obbligato, in pochi giorni lo scenario si è capovolto e l’Atalanta si è trovata a riordinare idee e programmi. La novità ora è grossa: il brasiliano può a questo punto restare a Bergamo e allungare il contratto. Il fallimento del passaggio del centrocampista allo United è un duro colpo, non tanto per la cessione mancata, ma per la tempistica, che ha tenuto congelato il club nerazzurro per più di un mese.

L’ultimo mese dell’Atalanta è stato appesantito da quel dubbio: come fare mercato senza sapere se hai in cassa quei 45 milioni? Programmi e obiettivi cambiano: in primis, con Ederson in rosa, serve un centrocampista in meno. Ma con Ederson via, gli altri big erano quasi blindati, mentre così si apre ogni possibilità, anche riguardante De Ketelaere, Carnesecchi, Scalvini o Ahanor.

Il centrocampista brasiliano è stato convocato in extremis per il Mondiale e ha giocato pochi minuti

(Foto di Magni)

Si riapre il dialogo