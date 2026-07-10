Atalanta, è saltato il trasferimento di Ederson al Manchester United
CALCIOMERCATO. Il club inglese ha deciso di non procedere con l’operazione dopo gli approfondimenti sul ginocchio del centrocampista.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
È ufficialmente saltato il trasferimento di Ederson dall’Atalanta al Manchester United. Da tempo era stato trovato l’accordo tra i due club e tra gli inglesi e il centrocampista brasiliano, ma dopo le visite mediche supplementari di oggi - venerdì 10 luglio - i Red Devils hanno deciso di non procedere con l’operazione.
Il Manchester United aveva deciso di approfondire l’analisi sul ginocchio che ha dato problemi a Ederson nel corso dell’ultima stagione. Lo stop all’operazione, che avrebbe portato nelle casse dell’Atalanta una cifra intorno ai 45 milioni di euro (bonus compresi), può cambiare i piani del mercato nerazzurro: da capire se verrà cercata una nuova soluzione per il giocatore o se diventa possibile una sua permanenza a Bergamo, ricordando che il contratto di Ederson è in scadenza a giugno 2027.
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