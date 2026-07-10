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Sport / Bergamo Città Venerdì 10 Luglio 2026

Atalanta, è saltato il trasferimento di Ederson al Manchester United

CALCIOMERCATO. Il club inglese ha deciso di non procedere con l’operazione dopo gli approfondimenti sul ginocchio del centrocampista.

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Redazione Web
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Atalanta, è saltato il trasferimento di Ederson al Manchester United
Ederson, centrocampista dell’Atalanta

Bergamo

È ufficialmente saltato il trasferimento di Ederson dall’Atalanta al Manchester United. Da tempo era stato trovato l’accordo tra i due club e tra gli inglesi e il centrocampista brasiliano, ma dopo le visite mediche supplementari di oggi - venerdì 10 luglio - i Red Devils hanno deciso di non procedere con l’operazione.

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Il Manchester United aveva deciso di approfondire l’analisi sul ginocchio che ha dato problemi a Ederson nel corso dell’ultima stagione. Lo stop all’operazione, che avrebbe portato nelle casse dell’Atalanta una cifra intorno ai 45 milioni di euro (bonus compresi), può cambiare i piani del mercato nerazzurro: da capire se verrà cercata una nuova soluzione per il giocatore o se diventa possibile una sua permanenza a Bergamo, ricordando che il contratto di Ederson è in scadenza a giugno 2027.

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