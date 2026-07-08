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Sport / Bergamo Città Mercoledì 08 Luglio 2026

Atalanta, prezzi e dettagli della campagna abbonamenti: prelazione dal 10 luglio

CALCIO. Comprese 19 partite di campionato, gli ottavi di Coppa Italia e il playoff di Conference League. Tra le novità la tariffa «Studente».

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Atalanta, prezzi e dettagli della campagna abbonamenti: prelazione dal 10 luglio
L’Atalanta ha pubblicato tutte i dettagli della campagna abbonamenti

«È sempre il momento dell’Atalanta»: con questo slogan, il club nerazzurro ha pubblicato tutte le informazioni sulla campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027.

Tutte le novità

La novità è che saranno 21 - e non 20 - le gare comprese nell’abbonamento. Si tratta delle 19 partite casalinghe del campionato di Serie A, gli ottavi di finale di Coppa Italia e la gara casalinga dei playoff di Conference League.

Introdotte anche due nuove tariffe: «Studente», riservata agli studenti di età compresa tra i 16 e i 24 anni compiuti e la «Premium Legends Club», abbonamenti in Tribuna Rinascimento G e Tribuna Ovest con accesso all’area hospitality «Legens Club». Inoltre, è stata introdotta la «Promo 100» sui prezzi degli abbonamenti in Tribuna Rinascimento G e Tribuna Ovest, quindi una riduzione di 100 euro rispetto alle tariffe della scorsa stagione.

Tre fasi di vendita

Tre le fasi di vendita, come di consueto:
1. Prelazione abbonati 2025/2026 con conferma del posto, dalle 10 del 10 luglio alle 19 del 15 luglio
2. Prelazione abbonati 2025/2026 con cambio del posto: dalle 10 alle 19 del 16 luglio
3. Vendita libera: dalle 10 del 18 luglio sui posti eventualmente disponibili

Chiusura per fermo tecnico il 17 luglio. Il diritto di prelazione non è cedibile.

Prezzi e tariffe

Per quanto riguarda i prezzi, in prelazione si va dai 290 euro di Parterre Rinascimento, Curva Nord Pisani e Curva Sud Morosini, ai 585 euro di Tribuna Ovest e Tribuna Rinascimento G. Quindi 695 euro in Tribuna Rinascimento, 1.410 in Tribuna d’Onore, 3.570 in Tribuna Ovest con hospitality e 4.200 in Tribuna Rinascimento G con hospitality.

Atalanta, prezzi e dettagli della campagna abbonamenti: prelazione dal 10 luglio
I prezzi in prelazione

In vendita libera 360 euro in Parterre Rinascimento, Curva Nord Pisani e Curva Sud Morosini, 755 in Tribuna Ovest e Tribuna Rinascimento G, 865 in Tribuna Rinascimento, 1.760 in Tribuna d’onore, 3.570 in Tribuna Ovest con hospitality e 4.200 in Tribuna Rinascimento G con hospitality.

Atalanta, prezzi e dettagli della campagna abbonamenti: prelazione dal 10 luglio
I prezzi in vendita libera

Attive diverse tariffe agevolate, dedicate a donne, over 65, under 16, studenti, invalidi e «Premium Legends Club». Come di consueto, sarà possibile abbonarsi online con Vivaticket, nei punti vendita del circuito Vivaticket sul territorio nazionale e al punto vendita della New Balance Arena. Tutte le info e i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dell’Atalanta, a questo link.

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