Atalanta, primo allenamento in gruppo per Gaetano. Da lunedì 13 squadra in ritiro

Prima seduta in nerazzurro per il neo-acquisto Gianluca Gaetano, a Zingonia agli ordini di Maurizio Sarri. Dopo il primo allenamento di giovedì, venerdì 10 luglio l’Atalanta ha svolto un doppio allenamento: lavoro atletico alla mattina, esercitazioni tecniche e tattiche nel pomeriggio e il menù verrà riproposto sabato 11 e domenica 12.