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Sport / Bergamo Città Venerdì 10 Luglio 2026

Atalanta, primo allenamento in gruppo per Gaetano. Da lunedì 13 squadra in ritiro

CALCIO. Venerdì 10 luglio il neo-acquisto nerazzurro ha svolto la prima seduta col gruppo agli ordini di Maurizio Sarri. Doppia sessione di lavoro per la squadra. Da lunedì tutti in ritiro a Zingonia fino a domenica 26.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, primo allenamento in gruppo per Gaetano. Da lunedì 13 squadra in ritiro
Una fase degli allenamenti dei nerazzurri a Zingonia: l’Atalanta svolgerà una doppia seduta di lavoro sabato 11 luglio e domenica 12. Da lunedì 13 inizierà il ritiro
(Foto di Atalanta)

Prima seduta in nerazzurro per il neo-acquisto Gianluca Gaetano, a Zingonia agli ordini di Maurizio Sarri. Dopo il primo allenamento di giovedì, venerdì 10 luglio l’Atalanta ha svolto un doppio allenamento: lavoro atletico alla mattina, esercitazioni tecniche e tattiche nel pomeriggio e il menù verrà riproposto sabato 11 e domenica 12.

Da lunedì 13 partirà il ritiro vero e proprio, con la squadra che soggiornerà a Zingonia per due settimane fino a domenica 26.

Test a Clusone e poi all’estero

Oltre all’amichevole contro l’Under 23, sabato 18 a Clusone, sono già in programma i test amichevoli contro il Feyenoord, domenica 2 agosto in Olanda, e lo Schalke 04, sabato 8 agosto in Germania.

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