Atalanta, primo allenamento in gruppo per Gaetano. Da lunedì 13 squadra in ritiro
CALCIO. Venerdì 10 luglio il neo-acquisto nerazzurro ha svolto la prima seduta col gruppo agli ordini di Maurizio Sarri. Doppia sessione di lavoro per la squadra. Da lunedì tutti in ritiro a Zingonia fino a domenica 26.Lettura meno di un minuto.
Prima seduta in nerazzurro per il neo-acquisto Gianluca Gaetano, a Zingonia agli ordini di Maurizio Sarri. Dopo il primo allenamento di giovedì, venerdì 10 luglio l’Atalanta ha svolto un doppio allenamento: lavoro atletico alla mattina, esercitazioni tecniche e tattiche nel pomeriggio e il menù verrà riproposto sabato 11 e domenica 12.
Da lunedì 13 partirà il ritiro vero e proprio, con la squadra che soggiornerà a Zingonia per due settimane fino a domenica 26.
Test a Clusone e poi all’estero
Oltre all’amichevole contro l’Under 23, sabato 18 a Clusone, sono già in programma i test amichevoli contro il Feyenoord, domenica 2 agosto in Olanda, e lo Schalke 04, sabato 8 agosto in Germania.
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