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Sport / Bergamo Città Giovedì 09 Luglio 2026

Atalanta, è ufficiale l’arrivo di Gaetano dal Cagliari

CALCIOMERCATO. È il primo acquisto dell’era Giuntoli: il centrocampista 26enne arriva a titolo definitivo.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Atalanta, è ufficiale l’arrivo di Gaetano dal Cagliari
La firma di Gianluca Gaetano, con Cristiano Giuntoli

Bergamo

«Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Gaetano. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta la Società nerazzurra rivolgono un caloroso benvenuto a Gianluca, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra».

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La soddisfazione di Giuntoli e Gaetano

Con una nota sul proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha annunciato l’arrivo dal Cagliari di Gianluca Gaetano, individuato dalla società come nuovo regista nel 4-3-3 di Maurizio Sarri.

La carriera di Gaetano

Classe 2000, Gaetano è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, maglia con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2018-2019. A gennaio 2020 viene ceduto in prestito alla Cremonese, dove resta per un anno e mezzo. Torna a Napoli nell’estate 2021, prima di un’altra esperienza in prestito alla Cremonese, centrando la promozione in Serie A in squadra con Marco Carnesecchi. Dal 2022 al febbraio 2024 ha vestito la maglia del Napoli, vincendo lo storico scudetto a maggio 2023. Quindi la cessione al Cagliari, con cui ha messo a segno 76 presenze in due anni e mezzo.

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