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Sport / Bergamo Città Giovedì 09 Luglio 2026

Gaetano-Atalanta, ci siamo: visite mediche e poi la firma

ATALANTA. Il centrocampista è a Milano per completare l’iter prima dell’ufficialità. Operazione da 12 milioni più bonus, accordo fino al 2030.

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Gaetano-Atalanta, ci siamo: visite mediche e poi la firma
L’arrivo di Gianluca Gaetano giovedì 9 luglio alla Casa di Cura La Madonnina di Milano,dove si è sottoposto alle visite mediche

L’avventura di Gianluca Gaetano con l’Atalanta è ormai pronta a diventare ufficiale. Il centrocampista è arrivato nella mattinata di giovedì 9 luglio alla Casa di Cura La Madonnina di Milano, dove si è sottoposto alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 2030.

Gaetano era atterrato nella serata di mercoledì all’aeroporto di Linate, dopo il via libera definitivo alla trattativa tra Atalanta e Cagliari. Nella giornata odierna completerà l’iter medico e i test atletici, per poi raggiungere la sede del club e firmare il nuovo accordo. A

Gaetano-Atalanta, ci siamo: visite mediche e poi la firma
Gianluca Gaetano

seguire è attesa anche l’ufficialità da parte della società bergamasca.

L’Atalanta ha così chiuso il suo primo acquisto estivo proprio alla vigilia dell’inizio della nuova stagione. Il club bergamasco ha trovato l’intesa definitiva con il Cagliari sulla base di 12 milioni di euro più 2 milioni di bonus, mentre il centrocampista percepirà un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro a stagione.

La trattativa era stata impostata da diverse settimane e ha subito un’accelerazione decisiva negli ultimi giorni. Dopo l’accordo di massima raggiunto all’inizio della settimana, le parti hanno definito gli ultimi dettagli fino alla fumata bianca arrivata nelle scorse ore.

Resta ora da capire se Gaetano riuscirà a prendere parte già nel tardo pomeriggio al primo allenamento con i nuovi compagni. Molto dipenderà dai tempi delle visite mediche e delle pratiche burocratiche. In caso contrario, il centrocampista si unirà al gruppo nei prossimi giorni e sarà regolarmente presente all’inizio del ritiro, in programma da lunedì.

Per l’Atalanta si tratta di un innesto di qualità e prospettiva per il centrocampo, con Gaetano pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera in maglia nerazzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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