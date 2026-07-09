Atalanta, per le amichevoli contro Feyenoord e Schalke 04 niente tifosi in trasferta
LA DECISIONE. Il comunicato del club nerazzurro: «Tale indicazione esula dalla volontà delle società coinvolte».Lettura meno di un minuto.
Fulmine a ciel sereno nell’estate dei tifosi dell’Atalanta. Come da tradizione, tanti si erano già organizzati per seguire la squadra di Sarri in alcune delle amichevoli estive, in particolare quelle internazionali, sui campi di Feyenoord, il 2 agosto nei Paesi Bassi, e Schalke 04, l’8 agosto in Germania. Giovedì 9 luglio il club nerazzurro ha però comunicato che per le due partite «non sarà prevista la presenza di tifoserie ospiti».
Una decisione che ha scatenato la rabbia di tanti tifosi atalantini che avevano già prenotato il viaggi e alberghi per seguire la squadra durante le amichevoli estive. «Tale indicazione - spiega l’Atalanta - esula dalla volontà delle società coinvolte, che si attengono alle disposizioni ricevute. Nel comprendere il rammarico dei sostenitori interessati, Atalanta BC desidera ringraziare tutti i propri tifosi per la costante vicinanza e il prezioso supporto, con l’auspicio di ritrovarli numerosi nel corso della nuova stagione».
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