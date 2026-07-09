Atalanta, per le amichevoli contro Feyenoord e Schalke 04 niente tifosi in trasferta

Fulmine a ciel sereno nell’estate dei tifosi dell’Atalanta. Come da tradizione, tanti si erano già organizzati per seguire la squadra di Sarri in alcune delle amichevoli estive, in particolare quelle internazionali, sui campi di Feyenoord, il 2 agosto nei Paesi Bassi, e Schalke 04, l’8 agosto in Germania. Giovedì 9 luglio il club nerazzurro ha però comunicato che per le due partite «non sarà prevista la presenza di tifoserie ospiti».