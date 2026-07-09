È il giorno del primo allenamento dell’Atalanta firmata Sarri

Dopo i controlli medici e i test atletici di inizio settimana, giovedì 9 luglio è il giorno del primo allenamento per l’Atalanta firmata Maurizio Sarri, con i 33 giocatori convocati per il ritiro.

Sportiello il primo ad arrivare

A Zingonia si parte con una riunione tra il nuovo tecnico e la squadra nerazzurra, quindi il primo allenamento sui campi del Training center Achille & Cesare Bortolotti (ore 17, porte chiuse). Tra i dirigenti, il primo a varcare i cancelli è Luca Percassi (10.27); dei giocatori atalantini, invece, il premio del più mattiniero va a Marco Sportiello (11.48). Il secondo, a bordo di un taxi dai vetri oscurati, è Nicola Zalewski (12.05).

C’è anche Gaetano

Nel pomeriggio tutti gli altri: Carnesecchi alle 14.46, Djimsiti e Ahanor dieci minuti più tardi, Zappacosta alle 15 spaccate. Alle 15.15 i giovani Vismara e Plaia, alle 15.30 i serbi Samardzic e Vlahovic, alle 15.34 Daniel Maldini, Scamacca poco prima delle 16. Quindi una lunga serie di van dai vetri oscurati, prima del nuovo acquisto Gianluca Gaetano, al suo primo giorno da calciatore dell’Atalanta.