Atalanta, lunedì scatta il ritiro a Zingonia.Sabato 18 prima uscita a Clusone

L’Atalanta prosegue nel lavoro di preparazione alla nuova stagione: domenica 12 luglio ha chiuso la prima settimana di lavoro (fra visite mediche, test e allenamenti) con una seduta mattutina a Zingonia. Da lunedì scatta il ritiro, con i nerazzurri che si fermeranno al Centro Bortolotti per due settimane, fino a domenica 26. A disposizione di mister Sarri 33 giocatori che diventeranno 34 con l’arrivo del giovane Ljubo Puljic, di rientro dopo l’Europeo Under 19 (vinto dalla Spagna che ha eliminato la Croazia di Puljic in semifinale). Nei prossimi giorni atteso anche Isak Hien che inizierà le terapie dopo l’intervento al tendine rimediato ai Mondiali con la Svezia. Gli altri atalantini impegnati al Mondiale si rivedranno tra fine luglio e inizio agosto.