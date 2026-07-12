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Sport / Bergamo Città Domenica 12 Luglio 2026

Atalanta, lunedì scatta il ritiro a Zingonia.
Sabato 18 prima uscita a Clusone

LA NUOVA STAGIONE. Nella mattinata di domenica 12 luglio l’Atalanta ha chiuso con una seduta a Zingonia la prima settimana di lavoro. Da lunedì 13 luglio scatta il ritiro di due settimane sempre al Centro Bortolotti.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, lunedì scatta il ritiro a Zingonia.Sabato 18 prima uscita a Clusone
Da lunedì 13 luglio Atalanta in ritiro a Zingonia
(Foto di Atalanta.it)

L’Atalanta prosegue nel lavoro di preparazione alla nuova stagione: domenica 12 luglio ha chiuso la prima settimana di lavoro (fra visite mediche, test e allenamenti) con una seduta mattutina a Zingonia. Da lunedì scatta il ritiro, con i nerazzurri che si fermeranno al Centro Bortolotti per due settimane, fino a domenica 26. A disposizione di mister Sarri 33 giocatori che diventeranno 34 con l’arrivo del giovane Ljubo Puljic, di rientro dopo l’Europeo Under 19 (vinto dalla Spagna che ha eliminato la Croazia di Puljic in semifinale). Nei prossimi giorni atteso anche Isak Hien che inizierà le terapie dopo l’intervento al tendine rimediato ai Mondiali con la Svezia. Gli altri atalantini impegnati al Mondiale si rivedranno tra fine luglio e inizio agosto.

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Prima amichevole a Clusone

Il programma delle amichevoli è ancora in fase di definizione, ma tre appuntamenti sono già stati fissati: prima uscita sabato 18 luglio alle 17 a Clusone contro l’Under 23. Poi in agenda due test internazionali: Rotterdam contro il Feyenoord domenica 2 agosto e a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04 sabato 8 agosto.

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